سبب زيادة الوزن في شهر رمضان

الشيخ محمد الربيعي ||

[[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءآمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون ]].

سنتطرق الى احد الامور المهم و المتعلق بصيام شهر رمضان المبارك ، و التي شغلت جملة من المجتمع اليوم ، عن سبب زيادة الوزن للجسم ، في شهر رمضان ، على الرغم من المفترض ان يحصل نقان بوزن الجسم لا العكس ...

ان زيادة الوزن في رمضان مشكلة كبيرة تواجه العديد من الأشخاص وعندما يأتي شهر رمضان قد يكون الوضع أسوأ لدى البعض بكثير فلماذا يحدث لك هذه الزيادة؟ ويتساءل العديد من الأشخاص عن سبب زيادة وزنه خلال الشهر رغم عدم تناوله كميات كبيرة من الطعام، لذا في هذا المقال تعرف أكثر على أسباب زيادة الوزن وكيف تتخلص منها .

محل الشاهد :

ان من أسباب زيادة الوزن في رمضان وقد يرجع حدوث ذلك لعدة أسباب وهي:

1 / قلة الحركة

عادة ما نقضي أوقات بين الإفطار والسحور بلا حركة أو ممارسة التمارين الرياضية كالمشي، ولكن نقضيه في مشاهدة البرامج التلفزيونية وتناول وجبات باستمرار بين الإفطار والسحور بدلاً من التمارين.

2/ نوعية الطعام

من أسباب زيادة الوزن في رمضان عادة ما نتناول في رمضان الوجبات الغنية بالسعرات الحرارية والدهون والسكريات العالية كالمقليات والحلويات بأصنافها، ونقلل من المشويات والحبوب كالفاصوليا والشوفان والتي تزيد الإحساس بالشبع كما تحتوي على سعرات حرارية أقل

3 / ترتيب تناولك للطعام أثناء الإفطار

ينصح بالبدأ بالوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية المنخفضة في بداية الإفطار كالحساء و السلطة، والتي تساعد على سرعة الشعور بالامتلاء وعدم تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدسمة وذات السعرات الحرارية العالية.

4 / المشروبات الرمضانية

من أسباب زيادة الوزن في رمضان حيث يفضل البعض تلك المشروبات عن الماء عند العطش، ولكنها تحتوي على نسب مرتفعة من السعرات الحرارية التي تضيف إلى جسمك المزيد من الجرامات.

6 / قلة شرب الماء

قلما يشرب الكثير من الماء في رمضان، بالرغم أنه وسيلة رائعة لزيادة معدلات الأيض وحرق السعرات الحرارية، كما أنه يزيد الإحساس بالشبع مما يقلل من كمية الطعام التي تتناولها. قلة تناول الفاكهة يتجنب البعض تناول الفاكهة في رمضان نظراً لخفتها، ويستبدلونها بالوجبات السمينة بين الإفطار والسحور.

7 / الأكلات السمينة والسكريات عند السحور

وهذه العادة تعتبر من أكثر الأشياء المسببة لاكتساب المزيد من الوزن، حيث أنه من المعروف أن معدلات الأيض تقل جداً أثناء النوم، لذلك من أسوأ العادات التي تساعد على اكتسابك الوزن هي تناول مثل تلك الوجبات ثم النوم مباشرة.

كانت هذه جملة من الامور التي تسبب باستحصال النتيجة السلبية و العكسية من الصيام .

اسال الله حفظ الاسلام و اهله

اسال الله حفظ العراق و اهله

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