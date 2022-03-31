المقالات

اليمن/ باي باي يا حسونة..!


عبدالملك سام ||

 

رحل غير مأسوف عليه ، وسواء كانت وفاته طبيعية أو كان مسموما أو "بحادث مروري مؤسف" كما أعتادوا أن يقولوا عن ضحاياهم ، فالأمر محسوم ففي ذمة أبناء الشيخ عبدالله الكثير من الدماء البريئة ، ولابد من هذه نهاية لكل ظالم . ولكن المؤسف والمستغرب هو التعازي التي بدأ البعض يرسلها خفية ، وأخيرا الأخ رئيس المجلس السياسي !

نحن نفهم السياسة يا فخامة المشير ، ونفهم أنك تؤدي دور الرئيس لكل اليمنيين بحكم منصبك ، ولكن ما لم أفهمه هو دور (الأب) الذي عادت لتصيغه مجددا حولك لجنة مستشاريك سيرا على ما كان الحال عليه في الماضي ! ودعني أعاتبك بصراحة بمحبة وود ، فنحن نحبك وفي صفك ..

نحن لا نبحث عن أب ، خاصة وقد ذقنا على يد النظام الظالم البائد نوعا خاصا من الأبوة ، وذقنا على يديه المر والظلم والقهر والفقر وشتى أنواع المهانة حتى وصلت بلدنا إلى أحط مستوى بين دول العالم . نحن نبحث عن رئيس يشعر أنه موظف لدينا وفي خدمتنا كما هي ثقافة المسيرة التي جسدها قادتنا الكرام .. وأنت شخص كريم وثائر شجاع ، فلا تسمح لبعض الجهلة أن يحرفوا عملك عن الصواب بدعوى أن السياسة تتطلب مثل هذه التصرفات !

وبفرض أنهم يريدون أن يخلصوا لك النصيحة ، فما هكذا ترد الأبل يا سيدي الرئيس .. الأب ينظر لأبناءه بعدالة ، أي كل أبناءه ، ويحاسب المسيء وينصف الضعيف المغلوب على أمره ، وهؤلاء الذين بدأوا يتساقطون على أيدي مشغليهم قد تسببوا بضرر بالغ لملايين من أبناء هذا الشعب المظلوم ومازالوا ، فليرحلوا إذا غير مأسوف عليهم .

إن كنت قد نسيت فمن سيتذكر عندما قام هذا التافه وغيره من العملاء بإذاقة أبناء منطقته والكثير من اليمنيين الظلم والقهر ، وكيف تسلطوا على رقاب الناس وأذلوهم بسبب وبدون سبب ، بل وفي بعض الأحيان لمجرد المتعة ! وهناك الملايين ممن مازالوا ينتظرون أن يأخذوا بثأرهم من ظالميهم ويسترجعوا حقوقهم ، وفي تعزيتك في هذا المجرم اهانة قاسية لمشاعرهم!

لو كان حسين الأحمر أو العواضي أو الذين سيتم التخلص منهم لاحقا عادوا لرشدهم ثم قتلوا لكان في الأمر نظر ، أما وقد تم التخلص منهم وهم على ماهم عليه من ظلم وتجبر وخدمة للعدوان الذي أزهق أرواح الألاف فلم يكن من اللائق أن يتم إصدار أي تعازي ولو كانت فارغة ، بل على العكس فإنه من المناسب أن يصدر بحقهم بيان يشمت بالنهاية التي وصلوا إليها ، والإشارة إلى أن ما حدث يعتبر نهاية متوقعة يجب أن يحذر منها كل المرتزقة .

سيدي الرئيس .. أنا - وأقسم على ذلك - وغيري كثر لا نقصد بهذا العتب أن نزعجك أو تفهم كلامنا بشكل مغلوط ، ولكننا نربى بك عن نصائح الجهال الذين أساءوا لماضيك الجهادي الكبير ، بل وتعبنا من الرد على المشككين والمرجفين والعملاء الذين يستغلون كل هذا للإساءة لك ، وحسبك أن الله يعلم بما في صدرك ، ودعائنا لك - خاصة في شهر رمضان المبارك - بأن يوفقك الله ويهديك ويعينك في مسئولياتك العظيمة ، وهو بلاء عظيم .

أخيرا .. لمن لا يتذكر ما قاله حسين الأحمر في مجلسه وهو يحدث مجموعة من الإرهابيين ، وكان يستظرف يومها وهو يسألهم من أين يذبح الثوار ، من العنق أم من القذال ؟! وجاء الرد على لسان أحد المجاهدين أثناء تفجير أحد معاقل الأرهاب ، وأنتشر هذا المقطع كالنار في الهشيم في دليل على فرحة المستضعفين برحيل المجرمين .. لذا يسعدني ويشرفني أن أردد بصوت عال : (باي باي يا حسونه) .

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تتوالى البطولات وتتهاوى الخيانات
اليمن/ باي باي يا حسونة..!
مشهد لا يصدق من (الزمن الجميل)..!
العلاقة بين الصّوم والإصلاح
التحالف الثلاثي سفينة بلا ربان..!
أربيل محتلة من قبل جحوش وعبيد صدام..!
الانتقائية في أحكامنا...
الثلث المعطل حق دستوري..!
اليمن/ مبادرة المشاط او طائرات الصماد..! 
ادانات واسعة لطلب النجدة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 79.43
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..
أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ...
الموضوع :
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ...
الموضوع :
الذباب المعمم !!
ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ...
الموضوع :
الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة
حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
فيسبوك