هذه هي القيادة والحاكمية المطلوبة والتي يجب أن تكون

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حسن المياح || المطلوب المؤكد اللازم هو العدل والإستقامة في الإعتقاد والحاكمية والقيادة والتوزيع ، لا أي كثرة مهما كانت ، ولا أي إجتماع أو تجمع مهما تفاقم وتصاعد ، ولذلك أن الأغلبية في القرآن الكريم هي المنبوذة المذمومة المرفوضة ، ( وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) ..... ، والقلة العادلة المستقيمة هي المراد ، وهي الطلب ( وقليل من عبادي الشكور ) ، ولذلك إصطفى الله سبحانه وتعالى لرسالته نبيآ ورسولآ واحدآ ، وجعل الوصاية العادلة المستقيمة في عدد قليل إثني عشر معصومآ معينآ ، قيادة وحاكمية وتصرفآ منصفآ عادلآ ..... وبعد كل هذا وذاك ، ربط الله سبحانه وتعالى كل وجميع الوجود الإنساني بمنقذ ، ومخلص ، وقائد ، وحاكم عادل واحد لا غير .... وهو الإمام الحجة بن الحسن ، محمد المهدي عليه السلام المعصوم الموعود المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف .... ، ليفسد التعطيل ويقضي عليه ويلغيه ، ويدحض الباطل ويقلعه ويرميه في قعر ظلام وظلمة المستنقعات الوبيئة الآسنة .....