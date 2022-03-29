 القومية المذهبية..! 

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حسين القاصد || بعد التصريح المشين لمدير مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني.. ولا اعرف من أين جاءته الديمقراطية وهو يطعن بالمراجع العظام ويلمح خبثا.. لسماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني دام ظله، لنا أن نتساءل هل ستكون كردستان بأمان لولا الفتوى العظيمة، ثم أي عروبة تلك التي يشترطها علينا شخص كردي... مع اجلالي لأخوتنا في الوطن من الشعب الكردي. ما علاقتك يا أخي بأمر لا يخصك ولا يخص مذهبك؟ أم أنها طائفية جديدة؟ مضمرها مذهب واحد، وظاهرها مطلب عروبي من شخص لا يعترف بالعراق وطنا فكيف يعترف بعروبة وقومية عبد الناصر ووريثه طاغيتنا المقبور. السيستاني الذي زاره البابا وقال إنه قابل رجلا حكيما.. لم يقل إنه كان اماراتيا أو سعوديا.. بل قابله بصفته مرجع المسلمين لا مرجع العرب أو الفرس أو الأكراد. ولقد قال علي العالمين جله شأنه : ليس بلد بأحق بك من بلد.. خير البلاد ما حملك. كما أن أغلب قادة مذاهب أهل السنة من الفرس فلماذا التوجه للشيعة.. فالإمام الشيعي الزيدي أبو حنيفة النعمان كان فارسيا.. لكنه الآن هوية للعروبة الذهبية وأمام أهل السنة وبينه وبين الإمامين الكاظمين جسر محبة وهو جسر الأئمة الذي ابتلع ألف زائر شيعي وهم في طريقهم للإمام الكاظم . فمؤسس اللغة العربية كان فارسيا.. والدولة العميقة في زمن هارون الرشيد كانت للفرس.. لكنكم لم تطعنوا بالرشيد وأولاده.. بل طعنتم بأبي نواس الذي أسهم في تجديد الشعر العربي.. ورميتموه بالشعوبية لأن امه فارسية. ألم يقل نبيكم القرشي ( سلمان منا أهل البيت) فهل لكم أن تحذفوا هذا الحديث.. يا من استوردتم شخصا ليس عربيا لكي يؤسس لكم عروبيتكم وقوميتكم وأعني ساطع الحصري. عجبا.. ساطع الحصري مقدس وهو ليس عراقيا وليس عربيا.. وآية الله العظمى السيد السيستاني عربياً بالنسب لسيد العرب رسول الله صلوات الله عليه وهو الذي أنقذكم من عروبة د١١اعش القذرة ؟ ويحكم.. كيف تفكرون.. انه السيد السيستاني أيها الاغبياء فكيف تفكرون.؟.