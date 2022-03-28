تطورات الأزمة الاوكرانية 



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

فهد الجبوري || عناوين بارزة • الكرملين يعلن أن روسيا واوكرانيا سيجريان مباحثات مباشرة يوم غد الثلاثاء • الرئيس الاوكراني أعلن استعداده للتباحث بشأن تبني أوكرانيا " صفة الحيادية " وكذلك عمل تسويات حول اقليم دونباس الشرقي بهدف إبرام اتفاقية سلام مع روسيا • الرئيس الأمريكي يتراجع وينفي انه قد دعا الى تغيير النظام في روسيا • إسطنبول تستضيف غدا جولة جديدة من المباحثات الروسية - الاوكرانية • هل يتوقف مصير تايوان على نتيجة حرب روسيا واوكرانيا ؟ • بوتين يستجيب لطلب زيلينسكي لعقد لقاء مشترك بشرط أن يتم التحضير له بشكل جيد • قبل انطلاق جولة المفاوضات الجديدة .. لافروف : العقوبات الغربية جزء من الحرب الشاملة ضد روسيا التي تهدف لوقف تطورها : وبوتين يصدر رسميا تعليماته بتحويل مدفوعات الغاز الى الروبل من العناوين الى التفاصيل : من المقرر أن تبدأ جولة المفاوضات الجديدة بين روسيا واوكرانيا في تركيا يوم غد الثلاثاء . وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي طيب رجب اردوغان اتفقا الأحد على أن مباحثات وقف إطلاق النار سوف تعقد في إسطنبول ، ومن المرجح أن تبدأ يوم الثلاثاء . وقلل المسؤولون من فرص تحقيق انفراج مهم ، لكن المراقبين قالوا " أن موافقة البلدين على الجلوس وجها لوجه منذ الاجتماع المتشنج الذي عقد بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيرة الاوكراني ديمترو كوليبا في أنطاكية يوم العاشر من آذار يعد علامة على الأمور قد تتغير " ويتحدث الجانبان عن صيغة محتملة تقبل بموجبها أوكرانيا صيغة " الدولة الحيادية ، ولكن اي منهما لم تتغير مواقفه حول مزاعم روسيا بسيادتها على الأراضي التي سيطرت عليها روسيا ومنها شبه جزيرة القرم ( عام ٢٠١٤ ) ومنطقة دونباس في الشرق . وكان الرئيس الاوكراني قال في نهاية الاسبوع أن نوعا من التسوية قد يكون محتملا بخصوص دونباس ولكنه لم يقترح فكها عن أوكرانيا موضحا أن " وحدة أراضي أوكرانيا " هي أولوية عند كييف . وفي مقابلته الصحفية مع خمسة صحافيين روس بارزين ومنتقدين للحرب عرض زيلينسكي استعداد أوكرانيا لمناقشة " صيغة الدولة الحيادية " مع روسيا ، ومن المرجح أن يكون من ضمنها التعهد بعدم انضمام أوكرانيا الى حلف الناتو ، في مقابل الحصول على ضمانات أمنية بعدم حصول هجوم في المستقبل . وهذا لم يكن جديدا من قبل زيلينسكي ، ولكنه مع ذلك قد انتج مانشيتات في الاعلام مع استعداد روسيا واوكرانيا للذهاب الى جولة المفاوضات الجديدة في إسطنبول هذا الأسبوع . وفي تطور آخر ، تراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن كلامه بخصوص " رحيل بوتين عن السلطة " وأعلن الأحد انه لم يكن يدعو لتغيير النظام في روسيا . وردا على سؤال من أحد المراسلين عما اذا كان يدعو لتغيير النظام في روسيا قال بايدن لدى مغادرته كنيسة في واشنطن لحضور قداس " لا".