ممثلون للجنوب ام ممثلين للإقليم ؟!

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د بلال الخليفة || تعلمنا من التجارب السابقة ان معظم ممثلي الجنوب هم يمثلون أنفسهم وجيوبهم ولا يهمهم الجنوب ولا المناطق التي أتوا منهم وان ممثلي الإقليم هم من اشد وأشرس الناس في الدفاع عن حقوق الإقليم حتى وصل الامر ان الإقليم يأكل حصته وحصة الوسط والجنوب. هذا الامر شيء طبيعي لان كل شخص يعمل بما يملي عليه اما ضميره او جيبه ومصلحته، لكن الغير طبيعي هو ان ممثلي الوسط والجنوب يأخذون دور نواب الإقليم ويطالبون بمطالب هي ليست لأهلهم في الجنوب بل للإقليم، هذا امر غير طبيعي ويجب الوقوف عنده. والاغرب من ذلك، ان بعض المطالبين هم ممن خرج بتظاهرات ضد الأحزاب التي ضيعت حقوق الوسط والجنوب وبهذا الشعار استطاع الوصول للبرلمان وهو في اول جلسة له في البرلمان باع الوسط والجنوب. * لنأتي على شروطه ونناقشها 1 – دفع رواتب البيشمركة من المركز ومعاملتهم كالجيش والشرطة. أ – ان البيشمركة لا تأتمر بأمر القائد العام أي بأمر الحكومة المركزية وهي تحت سيطرة الأحزاب بنسبة 100%. ب – ان البيشمركة قاتلت الجيش العراقي في عدة مرات ولم تقاتل الجيش التركي المحتل والذي يقصف العراق عدة مرات، وبالتالي هي تناصب العداء للجيش العراقي فقط. ج – يوجد دعم للبيشمركة من قبل الامريكان وغيرهم دون علم بغداد او التنسيق معها. د – ان الإقليم لا يعطي بغداد أي دينار ليساهم في رفد الموازنة العامة الاتحادية وبالمقابل يأخذ حصته بأكثر من استحقاقه من الموازنة العامة الاتحادية. هـ - بغداد تدفع شهريا 200 مليار دينار رواتب لموظفي الإقليم وشاهدنا قبل أيام ان شخصين توفوا جراء البرد من اجل الحصول على الراتب، وهذا يعني ان الأموال التي تذهب الى بغداد لا تصل الموظف. و – ان بغداد لا تعلم بالضبط عدد ومراتب البيشمركة. 2 – محاسبة قتلة المتظاهرين، أ - هل تشمل المحاسبة الاحداث الأخيرة التي تعرض لها المتظاهرين في الناصرية ب - هل تشمل المحاسبة الذي قتلوا المتظاهرين كالبطاط والعلياوي والشرطة والدور والبنايات التي تم احراقها. 3 – ارسال النفط والمشتقات للإقليم أ – العراق يستورد يوميا م 16 ألف لتر يوميا، وبالتالي ب – كركوك تعاني من ازمة بالقود نتيجة تهريب الوقود للإقليم. ج – الإقليم تعاقد مع شركات اجنبية دون علم بغداد د – الإقليم اخذ حقول تابعة للعراق وضمها له بل تعاقد مع شركات لاستثمارها مثل حقل خورمور وخورماله. هـ - الإقليم يرفض بيع الغاز لبغداد الا بالسعر العالمي و – الإقليم يستغل أنبوب نفط العراق ويستخدمه في تصديره للنفط دون وجه حق ودون علم بغداد او موافقتها. ز – يفرض على بغداد تعريفة ترانزيت في حال استخدم انبوبة النفطي. ح – استغل الإقليم النفط بقانون غير دستوري حسب قرار المحكمة الاتحادية قرارها في الدعوى (59/ اتحادية /2022) وموحدتها (110/اتحادية / 2019) بتاريخ 15 /2 /2022 والذي يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 والغائه لمخالفته احكام المواد (110و111و112و115و121/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005. ط – كل تعامل بالنفط والغاز هو باطل ويجب ارجاع كل الأموال المتحصلة عنه وفي حالة عدم ارجاع تلك الأموال فان الإقليم في محل سارق للوسط والجنوب. ي – الإقليم سنويا لا يلتزم بالقوانين أي قوانين الموازنة العامة الاتحادية وبالتحديد الفقرات التي تلزمه بتسليم المركز جزء وليس كل صادراته من النفط والغاز. ك – الإقليم يرفض قرار المحكمة الاتحادية ولا يعترف بها ابدا بخصوص انفط والغاز ل – الإقليم يرفض الدستور بخصوص النفط والغاز ملك للشعب العراقي. 4 – تخفيض سعر المشتقات النفطية أ – ان سعر المشتقات لا يعني البرلمان وان يتبع السياسة الاقتصادية للبلد ب - وان الشرط مخالف للورقة البيضاء الإصلاحية ج – ان زيادة الدعم أي تقليل السعر يعني زيادة التخصيصات التشغيلية في الموازنة العامة الاتحادية والتي هي الان أكثر من 75 % والمفروض نقلل الانفاق لا زيادته د – ان سعر المشتقات حاليا هو نصف كلفته، هـ - كان المفروض تقليل سعر الدولار لمساعدة الفقراء وليس تقليل سعر المشتقات. و – المفروض إيجاد مقترحات أفضل من هذا المقترح، وعلى سبيل المثال، السيطرة على تهريب المشتقات عن طريق الإقليم والذي يخلق الان ازمة في المحطات. 5 – إعادة اعمار المناطق المحررة أ – ان المطلب يخص المناطق المحررة ومن ضمنها الانبار، والسياسيين التابعين لها يفتخرون بحجم الاعمار الذي في الانبار حتى ان حجم الانفاق في الانبار كان في المرتبة الثانية في العراق وان المناطق الجنوبية كميسان وذي قار والسماوة كانت في الأخير ولذلك كان الأفضل ان يقترح اعمار المناطق الجنوبية المنتجة للنفط والغاز الذي يأكل الكل بخيرهم ومن ضمنها الإقليم. ب – بعد اصدار القانون الأخير للانتخابات وجعل النائب ممثل لدائرته البسيطة فقط، كان الاجدر من نواب الجنوب وخصوصا من اقترح الشروط، ان يطالب بمحافظته فقط. 6 – فرص عمل للنازحين أ – كان اول انطلاق للتظاهرات هي للمطالبة بالعمل وبقيت التظاهرات الى الان، وكل التظاهرات حصلت في الوسط والجنوب، فكيف تطالب بتعيين النازحين من غير الوسط والجنوب، وأين المطالبة لأهلك. ب – المفروض ان يكون الشرط، هي إيجاد بيئة استثمارية جيدة وهي بالتالي ستقضي على البطالة وتوجد فرص عمل. ج – كان المفروض الشرط يكون بناء خطة عمل ناجحة للحكومة المقبلة لانتشال العراق من الوضع البائس الذي هو فيه. * النتيجة 1 – المطالب لا تخص الوسط والجنوب. 2 – ما هو الضامن لتنفيذ القرارات. 3 – الشروط بينت حقيقة بعض النواب وعدم تمثيلهم لأهلهم من الوسط والجنوب.