المقالات

أيها السياسيون العراقيون..عو واقع حالكم، وما يخبئة الإستعمار لكم

79 2022-03-24

حسن المياح ||

 

( إنما المؤمنون إخوة ، فأصلحوا بين أخويكم )

الأصالة بالمتمحور على أصرة وحدة التجمع والإجتماع والإتحاد والتآلف الأخوي الجامع الحاكم ، والقوة والنجاح ، والفوز والفلاح في الإجتماع على عقيدة《 لا إله إلا الله 》......  كما قال رسول الله النبي محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله ، لما بدأ دعوته الرسالية من أجل تحقيق عبادة الله أحدآ واحدآ وحده ، ومن أجل إقامة دولة رسالية إلهية إسلامية مؤمنة ، وتأسيس حكومة وطنية إنسانية مدنية تشيع العدل والمساواة على نهج خط طريق الإستقامة في القيادة والإدارة والتصرف والسلوك والتعامل ...... فلا تتفرقوا متنابذين بفعل مغريات الدنيا الهابطة الدنية المؤقتة ، وزركشة جواذبها الخادعة الغاشة ، وتنمرات سلوكها المجرم المنحرف الفاسد ، ..... وبعدها تكونوا الطعمة الشهية السهلة للآكل ، والفريسة الهينة المستسهلة القريبة للمفترس ، والضحية للجلاد الذي يتآمر عليكم ، ويخطط بشيطنة لكم .......

التوجه السياسي العالمي الجديد هو أسرلة ( من إسرائيل ) وصهينة العالم بقيادة النظام الأميركي الصليبي الإستعماري الدكتاتوري الأوحد ، وأن البراجماة  --- التي هي غاية المذهب الذرائعي --- ( والتي هي غاية الصهاينة الماسونيين والأميركان الصليبين الرأسماليين الربويين من مراكهم الإستعماري الإمبريالي المتعولم غشآ وبلطجة وخداعآ ونهبآ لثروات الدول التي يحتلونها ، كما هو العراق الذي هو الآن فريسة الأميركان والصهاينة ، وبمعونة المستعبدين الأجراء الخونة الذين خانوا عقيدة لا إله إلا الله ، ونجسوا ودنسوا وطنية طهر تراب وأصالة تربة الوطن الأشم العراق المؤمن العظيم ---الأتباع العملاء الأذلاء  ، وتطبيقآ لمذهب المنفعة --- الذي هو الآن الحاكم الذي يقود ويدير العالم --- الذي يقول به الفيلسوف الأميركي وليم جيمس الأميركي الصليبي الرأسمالي الحاقد على كل ما هو إسلام وعدالة وخط نهج إستقامة  ) يتحاصصها الصهاينة الماسونيون ، والأميركيون الإمبرياليون الذين يتخذون من تصدير النظام الديمقراطي الرأسمالي ---  نظامآ سياسيآ إجتماعيآ عالميآ يقود الحياة --- المجرم الناهب السالب لثروات البلد الذي فيه تتحكم وتنتشر الديمقراطية الرأسمالية الربوية بطرازها الأميركي المتعلمن الرافض لكل ما هو عقيدة《 لا إله إلا الله 》وبتخطيط من قتل الأنبياء الذين هم اليهود المجرمون المنحرفون .....

 وهذه هي تطبيقات كتاب برتوكولات حكماء ( دهاقنة الكفر والإلحاد والإنحراف والسقوط والإرهاب والقتل والآحتلال والإستعمار ) صهيون ...... فهل أنتم يا سياسي الصدفة الخردة تعون ما يدور حولكم ، وما هو مولغ فيكم من شرنقة تقييدات وتكبيلات تطويق ذمم مستأجرة بدولارات زهيدة قليلة رثة قذرة سحت حرام ، من خلال خطط إرهابية إستعمارية صليبية وماسونية مجرمة ، وأحابيل تآمرات إستعباد وإذلال وركوب إمتطاء ، وأنتم في عز طهر ونقاوة تراب مسقط رؤوسكم ، وهم السقط الأوباش الذين يتوافدون عليكم ، والداخلون في عقر مساكنكم ومؤسساتكم ومخادع نومكم ، وفي بيوتاتكم ومساجدكم وأسواقكم ......

وكل هذا من أجل تطبيعكم --- كما هو الحذاء الذي يشترى وهو الضيق الذي يوضع في داخله قالب للتوسعة والتمديد والتكبير ، ليتطبع إنسجامآ وتآلفآ مع القدم الذي يلبسه ويكون على قده ، والذي من أجله كانت الرغبة في شراءه وإمتلاكه --- ، وقهركم ، وإستعبادكم ، وإذلالكم ، ونهب ثروات العراق ، والتربع سلطانآ توسعآ على موقعه الإستراتيجي الجغرافي ، والذي يشرف على ثروات نفط الخليج وإيران ، وبإنفتاح ..

لا تغشكم الديكورات ولا تكأكئة التحالفات والإءتلافات المتنافرة ، ولا زركشة الألقاب والأنساب والإنتماءات المغشوشة والولاءات المدهونة المتحولة ، ولا ترهبكم التوعدات والإستهتارات والبلطجات الأميركية الصليبية والماسونية الصهيونية الإستعمارية الإرهابية الفاشوشية الجبانة المتخاذلة الرعديدة المرتعشة ، وما الى ذلك من تهوكات أبلسة وهلوسات شيطنة وهمبلات شعوذة وبالونات هوائية ...... وأنتم مهد الرسالات والإنتماءات الإلاهية المؤمنة الشجاعة الثابتة الراسخة رسوخ الجبال الشماء الشاهقة العالية المنتصبة ، وأنتم أبطال صولات معارك بدر وحنين ، وليوث جولات حرب الخندق وما شاكلها من معارك مؤمنة رسالية .... ، وأنتم الثبت الأثبات الصامدون شجاعة وبسالة وعناد حق رسالي مؤمن مقدام عزيز طهور مدافع عن تربة وطن عزيز مفدى محفوظ ذي عقيدة طيبة طهور ، ووطن يحتضن الرسالات والأنبياء والأولياء والصالحين ، وأنتم الذين منكم يتعلمون الشجاعة والصبر والثبات ، ومهارة فنون الفروسية والقتال والذب عن حياض كل ذرة تراب ما هو تربة وطن .

كونوا الشماس البؤساء الشجعان البواسل الماهرين في فن السياسة ، والعالمين بمباديء الإدارة والقيادة ، والسالكين درب العدل والإستقامة ...... على خطى أسلافكم الليوث الأبطال المؤمنين الأماجد ، من هم فخر أصالة الرجال الذين اليهم أنتم تنتمون وتنتسبون ، ومنهم تنحدرون أجيال وجود حياة طيبة سعيدة ، وعيش عزيز كريم .

ــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أيها السياسيون العراقيون..عو واقع حالكم، وما يخبئة الإستعمار لكم
تربية ابنائنا من اين الى اين؟!
الشيعة إلى اين ؟!
الحياة بين النظرة الترفيهية للغرب والائتمانية للإسلام
بين التحالف الثلاثي واتفاقية ابراهام
فنتازيا نقاشية..!
إخلاص النية يُحقّق الفوز..
حرمان الفتيات في أفغانستان من الدراسة..
المشهد السياسي العراقي..المعوقات والحلول
الديمقراطية في العراق الى أين؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 92.51
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..
أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ...
الموضوع :
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ...
الموضوع :
الذباب المعمم !!
ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ...
الموضوع :
الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة
حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
فيسبوك