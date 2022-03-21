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ِاُمي عيدُكِ في الجنة..!


  قاسم الغراوي ||    اتذكر على صدرها الحاني ،  تغذيني وفي حجرها تهدهد آلامي ،  يغفوا قلبي وتسكن روحي وانا امسك باناملي مصدر غذائي وروحي وسكينتي ، تارة الف ذراعي حول رقبتها ، وتارة الامس قلبها واستسلم لرقادي مطمئناً لا ابالي مادمت احيا في جنة الله . تستهويني رائحتها  الزكية وتسحرني ابتسامتها ،  يطربني صوتها (دلول يلولد يبني دلول) .  نطقت حروفي الاولى على انغام محبتها ، كانت خيمتي التي استظل بها رغم كبر سني ، اشعر بالحنان والامان حينما تلامس اصابعها شعري ،  وابكي مثل طفل صغير وانا اتذكر طفولتي وانظر اثار الزمن في سنين عمرها واعانق  روحها وجسدها الغض الطري رغم  كهولتها .  مرة سالتها عن الحب  قالت لي : (هو الذي بيني وبينك) . فايقنت حينها بانه اعظم حب في الكون.   واني عشت حياتي موفقآ بحبها وببركة دعائها لي . كم افتقدك ياامي   رغم كبر سني ، لازلت الملم بقايا حزني الذي اصبح ربيعي برحيلك يباباً  ، واعزي قلبي بهذا الرحيل كل عام .  الى امي التي علمتني ان الحب ينبوع من العطاء ﻻينضب . الى كل اﻻمهات الطيبات دعاء وتهنئة  بيوم الام ، والى الراحلة امي  وجميع الامهات الراحلات دعائي بالرحمة والمغفرة مع حبي الذي لاينضب  واعتذاري عن تقصيري يا ((امي))...
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