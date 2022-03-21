ِاُمي عيدُكِ في الجنة..!

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قاسم الغراوي || اتذكر على صدرها الحاني ، تغذيني وفي حجرها تهدهد آلامي ، يغفوا قلبي وتسكن روحي وانا امسك باناملي مصدر غذائي وروحي وسكينتي ، تارة الف ذراعي حول رقبتها ، وتارة الامس قلبها واستسلم لرقادي مطمئناً لا ابالي مادمت احيا في جنة الله . تستهويني رائحتها الزكية وتسحرني ابتسامتها ، يطربني صوتها (دلول يلولد يبني دلول) . نطقت حروفي الاولى على انغام محبتها ، كانت خيمتي التي استظل بها رغم كبر سني ، اشعر بالحنان والامان حينما تلامس اصابعها شعري ، وابكي مثل طفل صغير وانا اتذكر طفولتي وانظر اثار الزمن في سنين عمرها واعانق روحها وجسدها الغض الطري رغم كهولتها . مرة سالتها عن الحب قالت لي : (هو الذي بيني وبينك) . فايقنت حينها بانه اعظم حب في الكون. واني عشت حياتي موفقآ بحبها وببركة دعائها لي . كم افتقدك ياامي رغم كبر سني ، لازلت الملم بقايا حزني الذي اصبح ربيعي برحيلك يباباً ، واعزي قلبي بهذا الرحيل كل عام . الى امي التي علمتني ان الحب ينبوع من العطاء ﻻينضب . الى كل اﻻمهات الطيبات دعاء وتهنئة بيوم الام ، والى الراحلة امي وجميع الامهات الراحلات دعائي بالرحمة والمغفرة مع حبي الذي لاينضب واعتذاري عن تقصيري يا ((امي))...