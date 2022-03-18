المقالات

ازمة السياسة وازمات السياسيين 


  قاسم الغراوي ||   كاتب / محلل سياسي يتفق اغلب العراقيين على ان بلدهم واقع تحت طائلة مجموعة من الازمات تتعدد جوانبها، ولاتقف عند جانب معين ،فمرة تكون الازمات سياسية ،واخرى اقتصادية ،فضلا عن ذلك تصبح اجتماعية وشملت هذه الازمات حتى تشكيل الحكومات المتعاقبة .  ان سبب هذه الازمات هي السياسة وادارة السلطة ومن امتهنها ،ونرى ان مامر به العراق من محن يقع على عاتق من حكمهم وادار سلطة الدولة ولانستثني احداً في اي موقع ،  ولهذا نتفق مع مقولة ( نعوم تشومسكي) : لايوجد شيء اسمه بلد فقير ،يوجد فقط نظام فاشل في ادارة موارد الدولة. ان مؤشر الدول الهشة Fragile States Index او مؤشر الدول الفاشلة كما يطلق عليه سابقا Faileds tates تعده مجلة فورين بوليسي وبدعم من صندوق السلام الامريكي وتصنف فيه الدول من خلال 12 عاملا اساسيا وعوامل اخرى مثل الامن ، حقوق الانسان ،الخدمات ،اللاجئين ،المهجرين ،التدخلات الخارجية …الخ والعراق يضع في مستوى متدني في المقياس ،وغض النظر عن هذه الدراسة التي تصنف العراق بهذا المستوى .  وقد يطرح البعض تساؤلا عن مصداقية هذه الدراسة الا ان الواقع الحقيقي الذي نعيشه اليوم يمنحنا مصداقية ماذهب اليه المؤشر لاننا اقرب الى معايشة هذه المعانات في العراق ، وبامكان الباحثين والكتاب والمفكرين لا بل حتى الفرد العراقي الذي لايرتبط بمركز دراسات بامكانه ان يلخص لنا الواقع بكلمات مختصرة ؛ وهي الادارة الفاشلة للبلد وغياب التخطيط والفساد المتغول وسرقة الاموال وعدم انسجام الطبقة السياسية بغياب خطابها الوطني واخلاصها للشعب والوطن. كم من دولة ليست بحجم العراق او بموارده استطاعت ان تكون بادارتها الناجحة في استثمار الطاقات والموارد البشرية والبيئية وان تخطط في الانتقاله من وضع الفقر والبؤس والحاجة وان تفلت من سلطة الدول الاستكبارية لتنهض وتصبح من الدول المتصدرة الناهضة في مقاييس المؤشرات الدولية . من المؤكد ان وجود قادة يؤمنون بوطنهم ويقاتلون من اجل امنه وسيادته ويحرصون للنهوض بواقعه الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ويحاربون الفساد بقوانين مشددة ويستثمرون عقول ابناءهم يستطيعون النهوض بالبلد من واقع الى اخر ، وفي العالم توجد امثلة كثيرة لدول بدات بقيادة ناجحة وتخطيط سليم لتصل الى مصافي الدول المتقدمة التي يشار لها بالبنان اتخذت مسار الاصلاح والبناء تطبيقآ وليس شعارات فقط .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عن الفقر والفقراء..
الانسان والبشر ..!
ازمة السياسة وازمات السياسيين 
هل ستؤثر الازمة الروسية الاوكرانية على تشكيل الحكومة القادمة !؟
نائب المعصوم بالوصف..
لماذا هي الشيطان الاكبر؟!
تشرين وغسيل الادمغة
هل نتذكر جريمة الممرضات الأوكرانيات في ليبيا؟ 
الفقير والدكتور( الطبيب)!
حتمية زوال العائلة الفرعونية السعودية ||
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..
أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ...
الموضوع :
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ...
الموضوع :
الذباب المعمم !!
ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ...
الموضوع :
الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة
حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
فيسبوك