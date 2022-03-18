المقالات

هل نتذكر جريمة الممرضات الأوكرانيات في ليبيا؟ 


  أياد الإمارة ||   في عام (٢٠١١) إرتكبت  ممرضات أوكرانيات جريمة حقن (٤٠٠)  طفل ليبي  بفيروس ( الايدز)!  عندها أراد الرئيس معمر القدافي إعدامَهُن على ما ارتكبن من جريمة فقام الناتو بإعداد حملة عسكرية ضد القذافي أُطلق عليها أسم  (فجر أُوديسا) أسفر عن هذه الحملة العدوانية الجائرة عن تدمير ليبيا وقتل الشعب الليبي.  كان طيارو أُوكرانيا في مقدمة القوات الجوية الغربية التي فتكت بليبيا وشعبها!  قامت القوات الروسية الآن بتدمير مدينة أُوديسا الأُوكرانية بالكامل. لا عزاء لهذه الدولة التي جعلت من نفسها اداة رخيصة لمصالح غربية.. علينا في العراق أن نعتبر من أوكرانيا ولا نجعل من بلدنا أوكرانيا ثانية لمصالح صهيونية.   *الموساد في أربيل
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تشرين وغسيل الادمغة
هل نتذكر جريمة الممرضات الأوكرانيات في ليبيا؟ 
الفقير والدكتور( الطبيب)!
حتمية زوال العائلة الفرعونية السعودية ||
النظام السياسي في العراق بعد عام 2003
اهمية الصدق والانسجام في نشأة الانسان التربوية 
التستر بالدين ليس وليد اليوم..!
الامام المهدي "عج"..باب الله   
الهجوم الايراني (الاخير)..تداعيات واسباب 
مولد توأم الانتظار..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..
أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ...
الموضوع :
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ...
الموضوع :
الذباب المعمم !!
ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ...
الموضوع :
الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة
حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
فيسبوك