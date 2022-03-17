المقالات

تراكمات الحرب الروسية الأوكرانية قد تقفل أبواب الحَل 


د. إسماعيل النجار ||   الأزمة الروسية الأورَبية الأميركية تتفاقم، والخطوات العملية العدائية ضد روسيا تزداد على الأرض، مترافقة بتصريحات شديدة اللهجة ضد القيصر، في وضعٍ شديد الخطورة يذكرنا ببدايات الحرب العالمية الأولى والثانية، ويشير أن الحرب العالمية الثالثة أصبحت واردة وما يُزكِّي فرضيات إندلاعها الخطوات اللوجستية الغير مسبوقة لدُوَل القارة العجوز وأميركا بتقديم الدعم العسكري والمادي لأوكرانيا، ومن بين هؤلاء كندا التي جعَلت "فلودومير" "زيلينسكي" بطلاً قَومياً رفعت لأجلهِ سقف التحدي مع روسيا والتي بدَورها رَدَّت على الحكومة الكندية بعنف وحذرتها من رد حتمي وقاسي في الوقت الذي بدأت موسكو بإجراءآت جديَة للخروج من المجلس الاوروبي، كعنوان عريض وأخير لطلاقٍ نهائي لا رجعة فيه مهما كلَّف الأمر، الحصار الإقتصادي الكبير الذي بدأت تفرضه الولايات المتحدة الأميركية والإتحاد الأوروبي على روسيا لن يضعفها في حربها على النازيين الجُدُد، ولن يكون تأثيرهُ ذات أهمية كُبرى بعد إنطلاق منصة التبادل التجاري بين الصين وروسيا والجمهورية الإسلامية بالعملات المحلية، وثبَت باليقين أن دُوَلاً كبيرة أخرى كالهند مثلاً لم تتقيَّد بإجراءآت الحصار الإقتصادي على روسيا وتقدمت من موسكو بطلب شراء ثلاثة ملايين برميل من النفط، وستلحق بها دولٌ أخرى، في الوقت الذي تحاول باريس وألمانيا ولندن إيجاد البديل عن الغاز الروسي، لكن ذلك دونه عوائق كثيرة وكبيرة مستحيلة والأمر يحتاج إلى أكثر من عقد هذا إذا كُتِبَ له النجاح، إسرائيل التي أبدَت إستعدادها لُمَد خط أنابيب عبر تركيا لتزويد اوروبا بالغاز "الفلسطيني" المسروق هيَ تعرف تماماً أن الأمر لا يتجاوز الزكزكة الإعلامية التي لا تفي بالغرض ولن يُكتَب لها النجاح، لكن الأميركيون والاوروبيون بدأوا على ما يبدوا بالتفكير ملياً بموضوع الغاز اللبناني كحل مستقبلي وكجزء من الحل لقضية تزويد أوروبا بهذه المادة المهمة والإستغناء عن الغاز الروسي، لكن الأمر أيضاً دونه عقبات وهي مسألة وجود قوة عسكرية ضخمة صديقة لروسيا وإيران تستطيع أن تمنع تنفيذ أي مشروع أميركي مُوجَه ضد الحليف والصديق الروسي، والعالم بأسرُهِ يعرف أن الغاز اللبناني لن يكون في خدمة المشاريع الأميركية والأستعمارية في المنطقة، وبالعودةِ الى الحرب الدائرة في أوكرانيا على ما يبدو أن واشنطن وباريس ومَن لَفَّ لفيفهم يريدون أن تتحوَّل أوكرانيا إلى أفغانستان ثانية تستنزف قدرات الجيش الروسي وإقتصاد البلاد لأطوَل مدة ممكنة، ويكون وضع رئيسها الصهيوني النازي الفار إلى بولندا شبيهاً بمصير عبد ربه هادي منصور اللاجئ الى السعودية والموضوع تحت الإقامة الجبرية، لكن قرار الرئيس الروسي بالحسم العسكري أصبَحَ نافذاََ، وكف يَد بوتين على أبواب أوروبا قريبة جداً سيطرقها من عدة جهات، اوروبا وأميركا يتعاملان مع فلاديمير بوتين كأدولف هتلر؟  وما يحصل لا يُبشر بالخير وإزدياد الضغوطات على موسكو تنذر بإندلاع حرب شرسة قد يكون صاروخ يوم القيامة الروسي أحد أدواتها، ومَن يظن ان الأمر مستحيل، نقول له الله يشفيك.   بيروت في...             19/3/2022
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ايام الحسم اقتربت 
هذا لكل غيور ووطني !
رعاة البقر من تكساس لشارع النضال  !؟
تراكمات الحرب الروسية الأوكرانية قد تقفل أبواب الحَل 
الحذر من الوقوع في شباك زعزعة الاستقرار النفسي
الخلافات تفتح الأبواب نحو الانتخابات المبكرة ..
الخلافات تفتح الأبواب نحو الانتخابات المبكرة ..
من يحق له أن يكون زعيم التشيع وقائدآ للشيعة؟!
ولادة رئيس وزراء بين الفضاء الوطني وبين الكتلة الأكبر! 
الحضارة الخاتمة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..
أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ...
الموضوع :
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ...
الموضوع :
الذباب المعمم !!
ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ...
الموضوع :
الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة
حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
فيسبوك