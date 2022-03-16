الدين المشوه وراء حاكمية الغرب 

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الشيخ الدكتور عبد الرضا البهادلي || اي نظام في العالم ومنذ بدأ تكوين المجتمعات لا يمكن له النجاح والاستمرار الا اذا أطر بالدين، وهذا دليل فطرية الدين وان الدين يقود الحياة.... لكن الخطر عندما يقود الدين رجال مشوهين يستغلوه لمصالحهم السلطوية والدنيوية والمادية ، وهنا يدخل التحريف إلى الدين ويصبح دينا مشوها محرفا يكون خادما للسياسيين وبرامجهم . كما قام به بني أمية وبني العباس وغيرهم من المسلمين_ ومنذ غياب ورحيل النبي الخاتم صلى الله عليه وآله_ في استغلال وتأطير الدين في حاكمية المجتمع الإسلامي وكأنهم خلفاء الله وظل الله تعالى في الأرض ... وكما قرأنا ونرى عبر العصور كيف أن للكنيسة الدور في قيادة السياسيين وان السياسي المسيحي حتى يتصدى لقيادة البلد لا بد من رضا الكنيسة عنه ، نعم الديمقراطية والراسمالية والعلمانية والليبرالية هي غطاء يتغطون به، والا فالحاكم الحقيقي في أمريكا والغرب هو الكنيسة ورجال الدين أصحاب الأموال الطائلة .... يقول الدكتور أمجد السواد. رئيس دائرة البعثات السابق في وزارة التعليم العالي العراقية.....اليوم في صفحته على الفيس بوك..... "كتبت قبل ٣٠ عام ان العلمانية الليبرالية مؤطرة بالدين ومسيره برؤس اموال متدينين. وان الدين مختلط حد العظم بالسياسة ولكن النافذة مفتوحة في هذا النظام فقط للطبقة النخبة" . موقع يستخدم اسم الصاروخ الامريكي المضاد للدروع ( جافلين) الذي اطلق عليه الاوكرانيون اسم ( القديس جافلين) ونجاح التسويق بالاطار الديني داخل معاقل العلمانية الليبرالية. ترجمة دعاية الموقع من كوكل شكرا و لقد بدأت Saint Javelin على أمل جمع 500 دولار من خلال بيع ملصقات للمساعدة خلال هذه الأزمة. بعد أسبوعين تقريبًا ، تجاوزنا مبلغ 650 ألف دولار!.... "