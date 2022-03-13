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السؤال البرلماني بين المصلحة الخاصة و العامة


 

الشيخ محمد الربيعي ||

 

[ وَ قِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْـُٔولُونَ ]

 السؤال البرلماني هو أحد وسائل الرقابة البرلمانية التي تمكن البرلمان من متابعة أعمال السلطة التنفيذية في مختلف الجوانب على النحو الذي ينص عليه الدستور والقانون ، و جاءت الأسئلة البرلمانية كأداة برلمانية بسيطة المغزى و لكنها تحتمل أن تكون وخيمة الأثر ، كونها تحمل معنى مبسطاً يبدأ بالاستيضاح و الاستفهام كمفهوم ومعنى حقيقي و مباشر لها دون النظر إلى خفاياها ، و تحمل بعداً أكثر شدة يتمثل في إمكانية تحولها لأداة أكثر شدة تترتب عليها نتائج و خيمة .

فالسؤال البرلماني أحد الوسائل التي تحقق الرقابة البرلمانية دون التطرق لتحريك المسؤولية السياسية للوزير الموجه له السؤال ، أي أنه يهدف لجذب نظر الحكومة لأمر من الأمور بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب هذا الأمر ، وقد يهدف أيضاً لتحذير الحكومة ، فالسؤال البرلماني هو أداة استفهام و استطلاع .

محل الشاهد :

فمن هنا نقول هذه الاسئلة ، يجب ان تنبع من مصدر حقيقي موثق ، الهدف منه مصلحة ابناء الشعب ، بالخصوص ، و يجب ان تكون ذات جدوى و نفع مجتمعي حقيقي ، ليس الغاية منها فقط الاثارة الاعلامية ، او لجذب نظر المسؤول التنفيذي  لمصلحة خاصة ، غايته عندئذ استعمال المصالح العامة لضغط للحصول على المصلحة الخاصة ،  دون النظر الى  النية الحقيقي  و هي نفع الشعب اولا و اخرا .

و لا يخفى على مر السنين شاهدنا اسأل برلمانية ،  كانت لها الفائدة الكبيرة جدا ، و مراعية لمصالح الشعب العامة النافعة .

كما اننا نؤكد على نقطة مهمة جدا ، ألا وهي  عدم تخصص الاسئلة البرلمانية على الجانب المالية او الاقتصادي و ما يتعلق بهذا الجانب على نحو الحصر ، حيث ندعوا ليكون السؤال البرلماني متنوع بحسب حاجة الشعب الفعلية ، المتمثلة في التقصير الحاصل في الاداء الحكومي ، فليكن هناك اسأل في جانب الذي يخص الامور الخدمية و غير ذلك ، اي يجب ان يكون ذلك السؤال على النحو الذي يصح ان يكون سؤال في محل مراعاة لمصالح الشعب و بناء الدولة .

والابتعاد عن الانانية الذاتية في استغلال الادوات الدستورية التي وجدت  لنفع الشعب ، من اجل نفع ذاتك و الاهواء الشخصية .

اللهم احفظ الاسلام و اهله

اللهم احفظ العراق و شعبة

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