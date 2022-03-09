فساد وصراع وثروات ضائعة

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قاسم الغراوي *|| للاسف الدستور ملغوم بكل ما من شانه ان يعرقل تحقيق بنوده لضبابية بعض فقراته، واعتقد ان غالبية المشاكل الان ومستقبلا ستطفوا للسطح وتتعقد ابتداءً من قانون النفط والغاز الذي بقى معلقا الى المادة ١٤٠ بخصوص كركوك التي اضيفت بعد الاستفتاء على الدستور وهي غير دستورية وكتبت مخالفة وارضاءً لحكومة الاقليم. المواد( غير الدستورية )وهي: (140، 141، 142، 143، 144)؛ كون الشعب العراقي لم يصوِّت عليها، وهذا مثبت في اصل الدستور الذي تم التصويت عليه وهذه الفقرات ضد إرادة الشعب العراقي واختياره وحرصه على وحدة العراق وتوزيع الثروات الطبيعية توزيعًا عادلًا ومنصفا بين ابناءه . ما اثاره وزير المالية يدعوا للتسائل حول امكانية الحكومة المركزية للسيطرة على الموارد الحدودية وعائداتها في الاقليم وفرض المبالغ المستحصلة من تصدير نفط من الاقليم بقيمة ٢٥٠ الف برميل. من المؤسف ان ثروات الشعب التي اقر الدستور عائديتها للشعب لاتلتزم به حكومة الاقليم . ومع كون الحكومة ترسل الاموال الخاصة بالاقليم من الموازنة الا ان حكومة اقليم كردستان تمتنع من ارسال مابذمتها للحكومة المركزية وما يؤكد تمرد حكومة الاقليم هو عدم اعترافها بما اصدرته المحكمة الاتحادية حينما اقرت عدم دستورية تصدير النفط وهذا ماصرح به رئيس وزراء الاقليم مسرور البرزاني ( المحكمة الاتحادية يجب ان تلغى) ان البعض من القوانين المختلف عليها ربما يتم الاتفاق عليها بالتراضي بين الكتل السياسية وهذا هو الخطا الجسيم لانها على حساب مصالح الشعب ، فاذا كانت العلاقات الحزبية والمجاملات التي لعبت دوراً مهما في حل المشاكل العالقة وتمرير بعض القوانين ، لا اعتقد ستمر هذه المرة للتغيير الحاصل في اعضاء البرلمان المستقلين والمعارضين الساعين للاصلاح وتثبيت الحقوق الشرعية للشعب العراقي. مما يسترعي الانتباه ان الحكومة لم تستلم الاموال الخاصة بتصدير النفط من الاقليم لكنها ( الحكومة ) تعوض المبالغ عن ذلك من زيادة سعر برميل النفط التي تصدرها الحكومة من نفط الجنوب !! هل ممكن ان يصدق عاقل مثل هذا الموقف الحكومي ، اضاف الى ماصرح به الوزير بان الحكومة الحالية واي حكومة غير قادرة على بسط سيطرتها على منافذ الاقليم الحدودية لوجود اكثر من منفذ غير رسمي فيها وكذلك النفط والغاز . في هذه الدورة سيكون من الصعب تمرير القوانين بالمجاملات والعلاقات خصوصا بعد مااثبتت المحكمة الاتحادية بانها موجودة وفاعلة ومؤثرة لتفتي في الخلافات بين الاقليم والمركز وبين المحافظات وكذلك الشكاوي التي اختلف فيها عن اختيار الرئاسات. وعلى الجميع احترام قرارات المحكمة الاتحادية لانها اعلى سلطة قضائية في البلد وهي ضامنة للدولة ومؤسساتها ودستورها ويجب الوثوق بها لا ان تتهم بانها مسيسة كما ادعت حكومة اقليم كوردستان. * كاتب /محلل سياسي