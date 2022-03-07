المقالات

المراة ينبوع الحياة والحب


  قاسم الغراوي ||   حينما تكتب عن المراة يجب ان تغمس قلمك في حبر تكون الوانه  كالوان الطيف الشمسي.. وحينما تنتقي كلماتك لتكتب عنها عليك ان تجمع كل حروف لغتك ، واذا فكرت برسم لوحة من الشعر عليك ان تستحضر كل القوافي وبحور الشعر. امسك فرشاتك وارسم وجه امرأة ، وعيون امرأة ، وقلب امرأة ،ستولد الحياة بعناوين اخرى تسر ناظريك. مهما كتبنا عن المرأه اماً وحبيبة وزوجة وصديقة واختاً لايمكن ان نسبر اغوارها واسرارها ونمنحها حقها الذي تستحقه، ويكفيها فخرآ انها منحتنا الحياة وعلمتنا ان الحب ينبوع من العطاء لاينضب. ورغم معانات المراة وفقدانها فرص الحياة الحرة الكريمة في كثير من البلدان الا انها استطاعت ان تثبت لذاتها وللجميع بانها قادرة على تجاوز المحن وتجاوز العراقيل التي وضعت امامها والقوانين الغير منصفة بحقها وهدر حقوقها الانسانية في المجتمعات المتخلفة ، وتحملها الكثير من المعانات ومع كل هذا حققت الكثير من التقدم والنشاط والنجاح والابداع في كافة المجالات الحياتية باصرارها وعزيمتها لاثبات ذاتها ووجودها في المجتمع.  تحيه لنساء بلدي الصابرات المضحيات من اجل ان تستمر الحياة ، والى كل الصديقات الرائعات المبدعات ، ولكل نساء العالم . اهنئكم بمناسبة يومكم واقف احتراماً لوجودكم في حياتنا وطن ودفء وحب ووردة وقصيدة وامل فلو لاكم لما كنا .  بوجودكم نتالق ونكتب ونحيا ونشعر بالجمال والحب دمتم بخير والق.. وكل عام وانتم بخير.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جا شوكت نصنع طيارة. ؟!
القنوات الدبلوماسية تنهي حرب أوكرانيا
بطاقة تهنئة..
الدهر يومان يا إخوتنا في الكويت..!
من هيروشيما الى "زابوريجيا"..!
المراة ينبوع الحياة والحب
مشاعر وليس قراءة للأحداث..!
أسماء فرُضت على أقدارنا
الديمقراطية أعرافها أخلاقها
شهر شعبان..وتجديد العهد مع الرسول والرسالة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 92.51
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
بياض الثلج : السلام عليك يا مولاي ياموسى الكاظم عليه السلام اقضي حاجة كل محتاج ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الملا الشيباني : نسأل الله لكم التوفيق ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد علي : احسنتم التفاته رائعه ومقال رأئع جزام الله عن الحسين خيرا ...
الموضوع :
الفساد يتمدد نحو زائري الحسين..!
عمار الموسوي : عظم الله اجرك يارسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين بمصاب الإمام الكاظم عليه السلام وعجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
Mansour : اعتقد ان العالم يشهد ولادة نظام دولي جديد، لان ولادة اي نظام دولي لا تتم الا بعد ...
الموضوع :
روسيا و امريكا : نحو دبلوماسية الخطوط الحمراء وليس الحرب .
حاج حيدر : السلام عليكم متى تكونوا شجعان وتعلنون عن الاسماء الى متى يبقى الخنوع الخوف راكبكم ...
الموضوع :
الفتح يتهم أطرافا سياسية بالسعي لإشعال فتنة طائفية
ابو حسنين : اعتقد بان الصدر وقع بجنون العظمه بعد نصب نفسه الاه على تياره (هرملته) يريد يستعبد الشعب ويسحق ...
الموضوع :
وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان: أين كرامتي!
حسبي الله ونعم الوكيل : مأساة ليس فقط في طريقة استدعاه لكن لو وقفت لمدة الساعة التي حددتها صف لي لطفا شكل ...
الموضوع :
وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان: أين كرامتي!
مواطنة : احسنتم وعظم الله اجوركم لكن لي مداخلة حول عنوان المقال شخصية المراة الاسلامية القيادية ان القيادة لاتختص ...
الموضوع :
شخصيّة المرأة الإسلاميّة القيادية
مواطنة : اولا شكرا للكاتب على الاشارة للموضوع لتوعية الاهل والحقيقة الصارخة التي لابد ان نعيها ان المدرسة مكان ...
الموضوع :
خطر المثلية يدق ابواب مدارس البنات..!
فيسبوك