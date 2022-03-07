المراة ينبوع الحياة والحب

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قاسم الغراوي || حينما تكتب عن المراة يجب ان تغمس قلمك في حبر تكون الوانه كالوان الطيف الشمسي.. وحينما تنتقي كلماتك لتكتب عنها عليك ان تجمع كل حروف لغتك ، واذا فكرت برسم لوحة من الشعر عليك ان تستحضر كل القوافي وبحور الشعر. امسك فرشاتك وارسم وجه امرأة ، وعيون امرأة ، وقلب امرأة ،ستولد الحياة بعناوين اخرى تسر ناظريك. مهما كتبنا عن المرأه اماً وحبيبة وزوجة وصديقة واختاً لايمكن ان نسبر اغوارها واسرارها ونمنحها حقها الذي تستحقه، ويكفيها فخرآ انها منحتنا الحياة وعلمتنا ان الحب ينبوع من العطاء لاينضب. ورغم معانات المراة وفقدانها فرص الحياة الحرة الكريمة في كثير من البلدان الا انها استطاعت ان تثبت لذاتها وللجميع بانها قادرة على تجاوز المحن وتجاوز العراقيل التي وضعت امامها والقوانين الغير منصفة بحقها وهدر حقوقها الانسانية في المجتمعات المتخلفة ، وتحملها الكثير من المعانات ومع كل هذا حققت الكثير من التقدم والنشاط والنجاح والابداع في كافة المجالات الحياتية باصرارها وعزيمتها لاثبات ذاتها ووجودها في المجتمع. تحيه لنساء بلدي الصابرات المضحيات من اجل ان تستمر الحياة ، والى كل الصديقات الرائعات المبدعات ، ولكل نساء العالم . اهنئكم بمناسبة يومكم واقف احتراماً لوجودكم في حياتنا وطن ودفء وحب ووردة وقصيدة وامل فلو لاكم لما كنا . بوجودكم نتالق ونكتب ونحيا ونشعر بالجمال والحب دمتم بخير والق.. وكل عام وانتم بخير.