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الحرب الروسية الاوكرانية براسنا براسنا لا مفر..!


 

ضياء ابو معارج الدراجي ||

 

امريكا تعول على نفطنا ونفط الخليج وغاز قطر وايران لسد حاجة اوربا بعد مقاطعة المنتوج الروسي لتدمير الاقتصاد الروسي.

المشكلة ان انتاج الخليج والعراق النفطي ٨٠% يصدر الى الشرق في الصين والهند مما يعني في حال تحوله الى اوربا سوف يهدد الاقتصاد الصيني

روسيا طبعا لن تسكت على هدم اقتصادها لذلك سوف تضرب اي محطة تزود اوربا بالنفط والغاز في العراق والخليج وايران.

والصين ايضا لن تسكن على هدم اقتصادها لذلك سوف تتدخل عسكريا نحو مصادر النفط والغاز في الخليج والعراق.

لنصبح نحن المساكين اهدف وارض الحرب العالمية الثالثة.

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