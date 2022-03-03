الصحة (الجزء الاخير)الزكاة والصحة النفسية ...

د.مسعود ناجي إدريس ||

فريضة الزكاة يعلّم الإيثار للبشر ويقيهم من رذائل مثل: الأنانية والبخل وما إلى ذلك. إن قدرة الإنسان على حب الناس وعمل الخير لهم والسعي لتحقيق سعادتهم تقوي الشعور بالانتماء للمجموعة والشعور بالرضا عن النفس ، وامتلاك مثل هذه الروح مهم جدًا للصحة العقلية . يقول الله تعالى لرسوله الكريم(ص):<خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ> ( التوبة/ ۱۰۳ )

الزكاة تطهر النفس البشرية من قذارة الجشع والأنانية والقسوة تجاه الفقراء. أي أنه ينمي النفس البشرية ويمنحها النعم الأخلاقية والعملية حتى تصبح مستحقة لخير الدنيا والآخرة. هناك العديد من التعاليم الدينية التي تراعي وتهتم بالحالة النفسية ، مما يؤدي إلى الصحة النفسية والجسدية ، ولا يمكن التطرق إليها جميعًا في هذا المقال. بالدين يتم تعزيز العلاقة العاطفية بين أفراد الأسرة وخاصة الزوجين أيضًا كما أن القناعة والابتعاد عن الرفاهية والاهتمام بنوع الطعام والتغذية الحلال وأشياء أخرى كثيرة هي من بين التعاليم التي أكدها القرآن وأحاديث المعصومين (عليهم السلام).

بشكل عام ، يمكن أن نستنتج أن البشر يحتاجون إلى السلام والصحة العقلية على أي حال ، وفي ظل السلام يمكنهم تحقيق النمو والكمال والأهداف العظيمة والقيم الأخلاقية. يلعب الدين والتعاليم الدينية دورًا هامًا في الحد من القلق وخلق السلام والأمن. أصحاب الإيمان الذين يتوكلون دائمًا على الله في كل شيء ويتخلون عن غير الله ، ومن خلال الصلاة والذكر والدعاء يطهرون أنفسهم من الداخل ولديهم روح التعاون والإيثار ، ويكون لديهم دائمًا روح مرحة وشاكره.

اليوم على الرغم من أن البشر قد تمكنوا من التغلب على العديد من المشاكل في حياتهم في ظل العلم والتكنولوجيا ، إلى جانب ذلك ، فقد انتشرت الأمراض العقلية والاضطرابات النفسية ، وخاصة التوتر والقلق ، إلى درجة أنه تم تسميته بأعظم مرض في القرن.

وعليه ، أصبح الوصول إلى شاطئ الأمان والهدوء حلما بعيد المنال. الطريقة الوحيدة للدين والروحانية والعلاقة مع الله هي أن تقود البشر إلى سلام حقيقي ودائم ، سلام لا يوجد فيه أي أثر للقلق واليأس ؛ كما أنه يحل العديد من المشاكل الجسدية والعقلية الكبيرة للإنسان. ...

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