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نداء الذكرى..


  الشيخ محمد الربيعي ||   ▪️[ يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا ] الذي يجب ان نفهمه و ندركة في يوم عظيم ، كيوم المبعث الشريف ان الاسلام هو مسؤوليتنا جميعا تماما كمسؤولية النبي الخاتم ( ص ) و اهل بيته الكرام ( ع ) ، و الصحابة الاجلاء ( رض ) ، مع اختلاف الزمن و اختلاف نوعية التجربة .  حيث ان الرسول محمد الخاتم ( ص ) و اهل البيت ( ع ) و الصحابة ( رض ) ،  واجهتم  تحديات الصعبة جدا على مستوى ذلك الزمن و رغم ذلك صمدوا وثبتوا  . في ذكرى المبعث يجب ان نستذكر ان النبي الخاتم  محمد ( ص ) كان وحده ، ونحن اليوم المسلمين نشكل خمس البشرية او اكثر ، فعلينا ان ندعو الى الله تعالى ، وان نثبت في مواقع الاهتزاز ، وان نواجه التحديات ليتسع الاسلام ويشمل الاطراف الاخرى من البشرية  . ان على عاتقتنا مسؤولية بقاء الاسلام و بقاء احكام الاسلام صحيحة و بقاء الاسلام حقيقية تدركها البشرية جمعاء  ، انه سعادة البشرية و اكتمال انظمتها و قطع الظلم والفساد فيها ، يكون باعتناقها الاسلام ، علينا مسؤولية بقاء الاسلام ليأتي الجيل الجديد الذي يتحمل على عاتقه حمل الاسلام وحمل مسؤولية هداية البشرية له . علينا البقاء على الاسلام الى ان تأتي الساعة المباركة الميمونة في تحقيق دولة العدل الالهي بقيادة الامام الحجة بن الحسن المهدي علية السلام . يا ايها الناس .... يا ايها المسلمون....  يا ايها المؤمنون ...  في يوم المبعث علينا ان نتحسس مسؤوليتنا عن الاسلام كله ، فالنبي الخاتم ( ص ) جاء من اجل دخول كل العالم في الاسلام [ و ما أرسلناك الا رحمة للعالمين ] [ وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا و نذيرا و لكن اكثر الناس لا يعلمون ] [ قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا ] . اذن ان كانت الرسالة الاسلامية تتحرك من اجل الانسان كله و الحياة كلها ، علينا ان نعمل من اجل ان نحرك الاسلام في العالم ، من خلال ما نتزود به من ثقافة ، وما ننفتح به من روح وما نتحرك به من خطوات سليمة في الدرب المستقيم . اننا جمدنا الرسالة و حصرناها و حبسناها بسجن من خلال بعض الافكار و الثقافات الضيقة . ان عليكم مسؤولية انطلاقة الاسلام للعالم ككل من خلال الدعوة الحقة و عدم الاكراه ، لان الاسلام هو الدين الوحيد الذي جمع بين المادة و الروح ، و بين الفردية و الجماعية ، و بين العقلانية و الغيرية . ايها الاحبة لنكن جند الاسلام و لنجعل الذات من اجل الاسلام ، و لا نجعل الاسلام من اجل الذات . اللهم احفظ الاسلام و اهله اللهم احفظ العراق و شعبه
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