عاجل : روسيا.. وضع قوات الردع النووي في حالة تأهب
المقالات

الصحة (١٧)الدعاء والصحة النفسية ...


  د.مسعود ناجي إدريس ||   الدعاء من أهم التعاليم الإسلامية واهم الوصايا في حياة العلمية والعملية للمعصومين (عليهم السلام). الدعاء هو الحاجة الداخلية التي تطلبها اللسان ، وفي القرآن الكريم وتعاليم المعصومين ، تم التأكيد بشدة على الدعاء. كما يقول الله تعالى: <ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ > للدعاء تأثيرات نفسية كثيرة على النفس والنفسية البشرية. يقوي الدعاء مشاعر الناس الدينية ويقوي علاقتهم بإلههم. إنه يلغي الشعور بالوحدة ويلبي حاجة الإنسان عندما يطلب الشخص شيئًا من كائن غني بالجوهر ويمتلك كل الكماليات ، ويتواصل معه يشعر بالمتعة والسعادة ، والعكس صحيح ، عندما يريد من غير الله شيئًا يشعر بالذل. الدعاء يجلب السلام للإنسان لأن الإنسان يشعر بالسلام في حضرة الله بفصح الأسرار في داخله وكشف احتياجاته. لأن إحدى طرق السلام الداخلي هي سرد   المشاكل والرغبات لمستمع قادر وكريم . • الصيام والصحة النفسية  من التعاليم الدينية التي تلعب دورًا فعالاً في صحة جسم الإنسان وعقله الصوم. إلى جانب النواحي الدينية والأخلاقية والتعليمية والاجتماعية، يوفر الصيام أسس الصحة البدنية والعقلية والوقاية من العديد من الأمراض. كما جاء في الروايات: 《صوموا تصحوا》(بحار الانوار ، علامة مجلسي ،  مكتبة الاسلامیة ، ج ٧٦ ، ص ٢٥٥) تظهر الأبحاث أن بعض الأمراض الجسدية والعقلية، وكذلك الانحرافات والاضطرابات السلوكية والاجتماعية، سببها انتفاخ البطن والإفراط في تناول الطعام. كما ورد في الروايات أن: 《واعلم أن المعدة بيت كل داء والحمية هي الدواء وأعود البدن ما اعتاد》 (همان ، ج ۱۰ ، باب ۱۳ ، ص ٢٠٥ ، ح ٩) إن الإفراط في الأكل، بالإضافة إلى كونه ضَارًّا بالجسد، ويعتبر سببًا للعديد من الأمراض الجسدية، كما أنه يسبب الضيق للنفس البشرية. بالإضافة إلى تطهير الجسد، فإن الصوم ينقي الروح أيضًا. لذلك قالوا:   «صحة الجسم في عدم الإفراط في تناول الطعام مما يسبب نقاء وإشراق قلب وعقل الإنسان.» (مكارم الأخلاق ، رضی الدین طبرسی ، بیروت ، ۱۳۹۳ ق ، ص ١٥٠) كما أن الامتناع عن الأكل والشرب نوع من التمرين لمقاومة الشهوات والسيطرة عليها. الصوم يقوى الإنسان، يقول الله تعالى: <يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيَام كَمَا كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ> (البقرة / ۱۸۳ )..

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جهاد الامام الكاظم عليه السلام
عن لؤي الذي أنهى طموح برهم..!
لؤي في الواق واق..!
الصحة (١٧)الدعاء والصحة النفسية ...
العراق والمتغيرات العالمية 
العراق؛ حكومة حليفة للناتو وشعبا معاديا له..! 
مسؤوليتنا اتجاه الشهداء
تصارحوا توحدوا لا تتحاربوا..!
ملاحظات حول الازمة الأوكرانية
معراج المؤمنين إلى سموات عقل الوجود ..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 91.83
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
بياض الثلج : السلام عليك يا مولاي ياموسى الكاظم عليه السلام اقضي حاجة كل محتاج ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الملا الشيباني : نسأل الله لكم التوفيق ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد علي : احسنتم التفاته رائعه ومقال رأئع جزام الله عن الحسين خيرا ...
الموضوع :
الفساد يتمدد نحو زائري الحسين..!
عمار الموسوي : عظم الله اجرك يارسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين بمصاب الإمام الكاظم عليه السلام وعجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
Mansour : اعتقد ان العالم يشهد ولادة نظام دولي جديد، لان ولادة اي نظام دولي لا تتم الا بعد ...
الموضوع :
روسيا و امريكا : نحو دبلوماسية الخطوط الحمراء وليس الحرب .
حاج حيدر : السلام عليكم متى تكونوا شجعان وتعلنون عن الاسماء الى متى يبقى الخنوع الخوف راكبكم ...
الموضوع :
الفتح يتهم أطرافا سياسية بالسعي لإشعال فتنة طائفية
ابو حسنين : اعتقد بان الصدر وقع بجنون العظمه بعد نصب نفسه الاه على تياره (هرملته) يريد يستعبد الشعب ويسحق ...
الموضوع :
وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان: أين كرامتي!
حسبي الله ونعم الوكيل : مأساة ليس فقط في طريقة استدعاه لكن لو وقفت لمدة الساعة التي حددتها صف لي لطفا شكل ...
الموضوع :
وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان: أين كرامتي!
مواطنة : احسنتم وعظم الله اجوركم لكن لي مداخلة حول عنوان المقال شخصية المراة الاسلامية القيادية ان القيادة لاتختص ...
الموضوع :
شخصيّة المرأة الإسلاميّة القيادية
مواطنة : اولا شكرا للكاتب على الاشارة للموضوع لتوعية الاهل والحقيقة الصارخة التي لابد ان نعيها ان المدرسة مكان ...
الموضوع :
خطر المثلية يدق ابواب مدارس البنات..!
فيسبوك