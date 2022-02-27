احلاف واجلاف

سامي جواد كاظم ||

تاريخ الاحلاف تاريخ اسود ينطوي على نوايا سوداء تؤمد ان الامم المتحدة منظمة بلهاء والا غالية من يؤسس هذه الاحلاف هم الدول اصحاب النقض في الامم المتحدة ومجلس حربها ( الامن) فلماذا اللجوء الى الاحلاف؟

والمهزلة الخبيثة ان بعضها تضع لنفسها عناوين التسامح والسلم والتعاون والضمان الاجتماعي في اعتقادهم بانها ستنطلي على الراي العام .

وهاهي الحرب الروسية الاوكرانية احدى صفحات الارهاب والقتل بحق الانسان بسبب حلف ما يسمى الناتو، يقول الرئيس الاوكراني لقد تخلوا عنا وهذا ان دل على شيء فيدل على غباءك السياسي اولا وثانيا انهم سوف لا يتخلون عنك بل سيزودوك بخردتهم من الاسلحة وما يسهم بالتنفس الاصطناعي لاقتصادكم حتى تطول الحرب ومهما تكن الخسائر الروسية فانها مكسب من لا شيء.

التاريخ يتشرف بحلف الفضول الجاهلي الذي ايده الاسلام لان الاسلام دين الحق والعدالة، اما بقية الاحلاف فانها اثبتت انها تاسست لاجل غايات لا يعلن عنها لقبحها ، والعرب تحدثوا عن الناتو العربي وهذا لا يمكن ، لان الطرف المضاد لهم الكيان الصهيوني وان اصبحت الاوضاع تتجه للتطبيع بين الحكام والكيان الا ان الشعب العربي لا يمكن له ان يتعاطف مع الكيان وقد اثبت هذا الشعب ذلك في كثير من المناسبات التي يصدف تواجد الكيان فيها فينتفض الابناء ليرفضوا المواجهة معهم وخير مثال الجزائر الرائعة .

ايها الرئيس الاوكراني اقرا عن حلف بغداد الذي كان لبريطانيا الدور المعلن ولامريكا الدور الداعم والغاية مواجهة الشيوعية بالامس واليوم روسيا التي اصبحت انت كبش الفداء ، حلف بغداد الذي تشبثت به باكستان عندما اقدمت على حماقة الحرب مع الهند التي لا تقل خبثا عنها فلم يدعمها الحلف، فالحرب دمار ونحن ناسف على الابرياء الذين يتعرضون لهذا الدمار وسفك الدماء نتيجة حماقة السياسة فطالما رفعت فتيل الحرب فهنالك من يشعلها وكلاكما غير موفقين في حربكما هذه التي اسعدت امريكا وسيدتها بريطانيا .

ما يثير الشفقة والاستغراب التعاطف مع جانب دون الاخر بل المهزلة بعينها من يسمي بوتين ابو علي ، واما موقف سوريا من روسيا فانه موقف له سوابق وكانه رد الجميل وبين هذا وذاك فان المواقف سيسجلها التاريخ بكلمات من دم .

ان اهداف تاسيس الاحلاف هي من صميم اهداف الامم المتحدة التي تاسست اصلا لهذا الغرض حفظ السلام ومنع الاعتداءات فان تشكلت احلاف الاجلاف فما فائدة بقائهم ضمن الامم المتحدة ومنظماتها ، وتحصيل حاصل فقط البلهاء ( الكمش) يتشبثون بالامم المتحدة وهذا يدل على قلة وعي وقلة الحيلة .

عندما استهتر بوش وشن حروبه الارهابية في المنطقة اخرست روسيا ولم يكن لها موقف بالضد لانها ضمن الشياطين الخمسة في الامم المتحدة وبدليل عندما تشن حروبها روسيا لا يصدر عن امريكا الضد فقط جعجعة اعلام ولقلقة لسان ، بل اقوى دليل على ذلك انهما اي الروس والامريكان كانتا لهما قوات في سوريا ولم يتواجها مباشرة بل ادواتهما تواجها .

فالذي يرفض حرب اوكرانيا ويهدد ويتوعد لماذا لا يرفض حرب اليمن العبثية ؟ وهي مثال من عدة امثلة .

لا يلجا الى الحلف او الاتحاد او التعاون المشترك الا ويضمر السوء في قلبه .

من التاريخ .... دول مجلس التعاون العربي الذي اسسه طاغية العراق وكان ضمن بنوده قوة عسكرية مشتركة التي رفضها المصري المخلوع حسني مبارك لان الغاية كانت اشعال حرب ولكن اين لا يعلمون وتبينت انها حرب الكويت .

هذه الغايات السيئة لهذه الاحلاف والمجالس .

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