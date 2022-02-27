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وصية شيبة الحق


  الشيخ محمد الربيعي ||   [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ وَ مَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ] هكذا نقرأ ، و ندرس ، و نحلل ، دفاع و صمود ذي الشيبة من الرجال المجاهدين و المقاومين ، الذين وقفوا دفاعا عن العراق و عن الاسلام و عن الانسانية  . هكذا نقرأ سيرة الشهيد البطل المؤمن الحاج ( ا ل م ه ن د س ) ، و اخية بالعقيدة و الايمان و الهدف الشهيد المؤمن الحاج ( س ل ي م ا ن ي ) ، انهم كانوا بسيرتهم يطلقوا صيحة الحق و الايمان و العدالة { حافظوا على العراق ، واحموا العراق } . فهدفهم ، جهادهم ، توجههم هو ان يبقى العراق ، لان ببقاء العراق بقاء الاسلام الحقيقي ، بقاء العدالة ، بقاء الانسانية . العراق ذلك البلد الذي هو مركز الدين و الايمان ، و عاصمة دولة العدل الالهي المرتقبة  ، و حافظ الاسلام الحقيقي . لم تكن تلك الشيبة ( رضى الله عنهما ) راغبة بشيء غير حماية  العراق و شعبه المؤمن ، فكان ذلك الهدف و الهم و الاهتمام ، هو وقوده تحركهم و عدم احساسهم بالتعب و الملل ، حتى ينقل انهم لاشهر  لا يلتقوا بأحبتهم .  نعم جمع تلك الشيبتين الكريمتين المجاهدتين الايمان بعقيدة و احدة ان العراق معناه الاسلام الحقيقي ، و ان العراق معناه العالم باسره و من اجل ذلك واجب الدفاع عنه .  هكذا نقرأ تحمل شيبة الحق ( رضى الله عنهما ) ، و الايمان عناء القتال و التخطيط و الانتقال و التنسيق و التكتيك ، كل ذلك تعبير منهم لرسالة عملية ارسلوها لكل شريف و غيور عليكم بالعراق . هكذا نقرأ اندفاع و جهاد و قتال شيبة الحق ، بأنها ارادت ان تلغي كل رسم للحدود قد تم وضعه من قبل الاحتلال ، و قاومت بعقيدة الذات و الموضوعية و الفكر ، واستطاعت وحدة كل تلك الخطوط ،  لتخرج برسم واحد هو { العراق } ، و أعطت مفهوم واحد معناه *ان العراق هو الكل و يجب على الكل ان يجاهد من اجل الحفاظ على ذلك الكل* . اذن وصية شيبة الحق ( رضى الله عنهما ) و التي خطت بالدم  على ارض بلد الحضارات ، و ستبقى عبر الاجيال و بلسان الحال :  عليكم بالعراق فهو شرفكم و وجودكم و ابوكم و امكم ، عليكم بالعراق فهو التوحيد و الايمان و بقاء الاسلام ، عليكم بالعراق فأنه يستحق ان تعادي من اجله دول الاحتلال ، و ان عرضوا المغريات ، عليكم بالعراق فانه مستقبل العالم الإيماني الموحد بالله تبارك وتعالى  و تبقى وصية شيبة الحق ( رضى الله عنهما )  تنطق و تذكر  كل المجاهدين و المقاومين و كل الاحرار و الشرفاء ، بالحفاظ و حماية العراق و شعبه و جوبا شرعيا و عقائديا و إنسانيا  اللهم احفظ الاسلام و اهله  اللهم احفظ  العراق و شعبه
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