المقالات

هل ذكرى إستشهاد الإمام موسى بن جعفر (ع) خصوصية؟!

88 2022-02-25

  حسن المياح ||   يقال في اللغة العربية أن الخصوص يفيد العموم لما يتحقق العموم في الخصوص ، وفي علم الأصول لما تحرز العلة الجامعة المنصوصة .... لذلك حددت العطلة الرسمية للحكومة العراقية البغدادية والتعطيل للدوام الرسمي ، إقتصارآ على مدينة ومحافظة بغداد ..وكأن { طائفيآ } الزيارة مخصصة الى الشيعة المتواجدين سكنى في بغداد ، وأن الزيارة النائبة منطوية ذاتآ وتقمصآ وإحتواءآ في شيعة بغداد ، وأنهم نموذج شيعة محافظات العراق الذين يؤدون الزيارة بالنيابة ، لما للنيابة في أداء الفريضة والشعار من تخريج فقهي. وهذا ما يظهر في عقيدة وعرف الحكومة [ المصطفاة الكاظمية ] العراقية ، وأن ذكرى إستشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام المحور والجامع لكل شيعة الإسلام والقرآن والإيمان والإنسان والإمام .... ، هي ذكرى محلية مقتصرة على محافظة بغداد فقط ولا غير .... وأما باقي المحافظات ، فهي محافظات نواصب خارجية غاضبة كارهة ، ولا علاقة لها بذكرى الإستشهاد الرسالي العظيم لإمام الشيعة والإسلام والإنسان بالمفهوم العام للإنسان ، موسى بن جعفر الكاظم الإمام المعصوم  عليه السلام..حتى يكون التعطيل مقتصرآ على شيعة بغداد ..... وكأن الشيعة قد إنقسمت {جغرافيآ } الى محافظات موالاة ، ومحافظات معارضة ، كما هي منهجية السياسة الوضعية التي تفرق وتختزل ، والتي تحرم وتمنع ، وتستأثر وتختص ، وما الى ذلك من تحشيد ورص ؟! ولكن في العرف والقياس المنطقي ، والبرهان والإستناج العقلي ، والإستدلال العلمي الإستنباطي والإستقرائي والإحصائي ( في التشابه والمثل والنمط ) ، أن《 حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز هو واحد 》.... فكيف بما هو نفس وعين وحق يقين ... وفي قصدنا أن الشيعة هم الشيعة ، كمفهوم عام ، ينطبق على كل مفردات المصاديق ؟ فرقتم الشيعة سياسيآ ، فلا تفرقوهم إحياء مراسيم وشعارات رسالية إسلامية ، وإستذكار إحتفالات ولادة معصومة ميمومة ، وإقامة حفل تأبين ، وذكرى إستشهاد وزيارة ضريح الإمام المعصوم عليه السلام  ؟

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الخطا التسلسلي المدمر الذي ندفع ثمنه الى اليوم 
الفساد يتمدد نحو زائري الحسين..!
"ان تكون عدواً لامريكا هو امر خطير .. ولكن ان تكون صديقاً لامريكا هو امر مميت"
الكويت تسببت بأنهيار العراق وعلى الحكومة العراقية مقاضاتها دوليا. 
هل ذكرى إستشهاد الإمام موسى بن جعفر (ع) خصوصية؟!
معنى الحرب و اثارها على المدى البعيد
حرب الحياد: النزهة الروسية في كييف
المهوسچية..!
الخُميني قبلة البصيرة..
لا ترقصوا على طبول الحرب..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.51
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
شرار : مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD : هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي : فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع :
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل : الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع :
فجيعتك..
مرتضى الحجامي : ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع :
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن : تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع :
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك