إياك ومصاحبة الشرير 

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الشيخ محمد الربيعي || اليوم نريد ان ندخل باب التوجيهات و التعلميات و التوصيات المنبثقة من قيادة الامام محمد الجواد ( ع ) ، الى الامة . ومن تلك التوجيهات هو التحذير من مصاحبة الشر . كما جاء بقول الامام ( ع ) [ إيّاك و مصاحبة الشّرير فإنّه كالسّيف المسلول يحسن منظره و يقبح أثره ] و الجميل في التوجبهات التي تصدر من مدرسة الاسوة الحسنة المتمثلة بالخاتم محمد ( ص ) و اله الكرام ( ع ) ، انها تكون توجيهات معللة السبب من اصدارها ، و هذا يجعل تلك التوجيهات و الاوامر خارج عن دائرة التعسف و التشدد و هذا ما تمتاز به القيادة الإلهية و المؤمنة عن القيادة الدنيوية التي ترى اوامرها اهوائية تعسفية جارية التنفيذ من الشعوب دون نقاش وبيان الاسباب . وبطبيعة الحال ان توجيهات الائمة ( ع ) لا تكن اوامر المعني بها فقط الفرد ، بل هي شمولية الى الى الامة كافة ، و خصوصا رجال الحكومة و السلطة واصحاب القرار ، و التي تحدد عن طريقهم سياسة الدولة العامة . اذن على الدولة و الفرد الابتعاد عن مصاحبة الشر ، لان اصحاب الشر يكون مظهرهم الظاهر منهم جميل ، و لكن واقعهم و الاثر الذي يقع منهم في ذات الفرد و المجتمع و نظام الحكم قبيح . احبتي ان تحديد الشر واضح وان اختلف في معناه ، و هذا الاختلاف في تحديد الشر مقصود ، غايته هو جعله ضائع غير محدد من اجل عدم تحديد الشر بعنوانه الصحيح ليدوم و يبقى . و لكن نستطيعة ان نحدده بصورة عامة بكلمات محدودة ان الشر : اسمٌ جامع للرذائل و الخطايا ، و السوء ، و الفساد ، و هو كل ما خالف المعقول و منقول من المصادر الموثوقة . محل الشاهد : اذن على الفرد و على المجتمع و الحكومات ، الحذر من مصاحبة الافراد و المجتمعات و الدول من تتبنى الشر باقوالها و افعالها ، و خصوصا دول الاحتلال و الاستكبار و من تبعهم . نسال الله حفظ الاسلام و اهله نسأل الله حفظ العراق و شعبه