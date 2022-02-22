الصحة ( ١٦)التوكل على الله والصحة النفسية...

د.مسعود ناجي إدريس || التوكل هو أحد التعاليم التي يمكن أن يكون له تأثير هائل على الصحة العقلية. التوكل والثقة تعني اختيار المحامي وقبوله والاعتماد على شخص ما . الثقة بالله تعني توكل الأشياء إليه والإيمان بنعمة الله يقول الشهيد المطهري (رحمه الله): 《 التوكل يعني أن على الإنسان أن يفعل دائمًا ما يتوافق مع الحق وبهذه الطريقة يثق في أن الله يدعم أولئك الذين دعموا الحق. يقول القرآن في هذا الصدد: <فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكُّل عَلَى اَللَّه ۚ إِنَّ اَللَّه يُحِبّ اَلْمُتَوَكِّلِينَ> (آل عمران/ ١٥٩) الإنسان بطبيعته وفطرته يبحث عن السعادة والسلام ويبحث عن من يمنحه هذه السعادة والسلام وينقذه من أفخاخ المتاعب والمعاناة. وما هو إلا الله -سبحانه وتعالى- الذي هو أصل الكون وحاكم الكون. من أعطى المعرفة بسلطة الوجود المطلقة هذه ووضع نفسه في صلاح إدارته ، يصل إلى السلام والثقة المطلقين ويعلم أنه إذا شاء الله، حتى لو تكاتفت جميع القوى المادية، فلن يتمكنوا من الوصول إليه وإيذاءه. رب الكون هو القوة الوحيدة والدعم الذي يدرك دائمًا جميع المصالح البشرية وقادرًا على دعم عباده. من يتوكل على الله ويوكل عليه ويوكل إليه شؤونه ويدير ظهره للآخرين، لن يكون أبدًا قلقًا وسيخضع له باستمرار ويرضى عن حكمه ولن يدخل الشك في قلبه أبدًا وينعم بالسلام التام في نفسه. على العكس من ذلك، فإن الشخص الذي يثق بغير الله يكون دائمًا قلقًا ومضطربًا، لذا يمكن الاستنتاج بأن العوامل التي تعرض الصحة العقلية للشخص للخطر هي الشعور بالوحدة والافتقار إلى الدعم الموثوق، مما يزعج راحة البال، قال الإمام الصادق (ع): 《أن الغنى والعز يجولان، فإذا ظفرا بموضع التوكل أوطنا》(میزان الحكمة , محمد محمدی ری شهری ، مرکز تحقیقات دار الحديث قم ، ج ٩ ، ص ٦٧١) ذكر الله والصحة العقلية بشكل عام ، البشر مخلوقات تواجه الهموم والقلق في حياتهم ، شاءوا أم أبوا. في بعض الأحيان تقتصر هذه الاهتمامات على القضايا المادية بالنسبة للبعض ، وأحيانًا تتجاوز هذا ويكون لها جانب غير مادي وروحي. اعتمادًا على المعرفة التي لديه ، يسعى كل فرد إلى سعادته في اشياء معينة. إذا كان أصل الحزن ومصدره هو فقدان السعادة والبؤس ، فهذا ينطبق على كل الأحداث التي حدثت للجميع وتسببت لهم في الحزن والأسى ، مع اختلاف أن من يتعلقون بالدنيا المادية هم من يواجهون الحزن حقا هؤلاء يسعون إلى الامور المادية وبسبب ذلك قلقين من ضياع السعادة المادية والملذات الدنيوية واما الموحدين هم الذين ينظرون إلى بعد الدنيا ويفكرون في الآخرة ، وأصل همومهم وقلقهم في ضياع الآخرة واللذة الإلهية ويبحثون عن ذلك بأستمرار. ووفقًا للإسلام ، فإن أعلى منزلة بشرية تنشأ عندما يتذكر الإنسان الله وتتجه إليه روحه. لذلك يقول: <الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ>( الرعد / ۲۸ ) قال إمام المتقين علي (عليه السلام): 《والذكر مفتاح الانس》 ( نهج البلاغة ، خطبة ٢٢٣ ) على أي حال ، كلما دخل ذكر الله إلى القلب ، فإن ذلك القلب يخرج من وادي الضيق ويدخل إلى عالم السلام والكرامة. وغني عن البيان أنه إذا تم تمهيد طريق الكمال لشخص وصل إلى سلام القلب ، فلن يتحقق سلام القلب إلا في ظل ذكر خالق العالم. من يعرف أهمية ذكر الله ، يدرك جيدًا مدى الخسارة الكبيرة في الابتعاد عن ريحه. إذا فهمنا حقيقة أن حياة قلب الإنسان في ذكر الله ، سنجد أن من ينحرف عن ذكر الله قد حرم قلبه من الحياة . كآبة القلب ونار الحرمان الروحية للقلب تؤلم الإنسان في كل لحظة وتحزنه بشدة ، يقول الإمام السجاد عليه السلام في دعاء أبي حمزة الثمالي: 《يا مَوْلايَ بِذِكْرِكَ عاشَ قَلْبي ، وَ بِمُناجاتِكَ بَرَّدْتُ اَلَمَ الْخَوْفِ عَنّي》 ورد في مناجاة المریدین : 《وَفي مُناجاتِكَ رَوْحي وَراحَتي، وَعِنْدَكَ دَواءُ عِلَّتي》 لذلك فإن الاهتمام والثقة والتواصل معه يسبب الحيوية والنضارة والكمال المطلوب. فتطمئن القلوب وتنقذ من الهموم والأحزان في ذكره...



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