الاستعمار الاسلامي والاستعمار البريطاني..!

سامي جواد كاظم ||

تماشيا مع المصطلح الانكليزي استعمار استخدمتها في مقالي والا هذه الكلمة هي من خبائث الانكليز فانهم يرسلون جيوشهم ويستخدمون القوة العسكرية باسلحتهم الفتاكة ويخربون ويقتلون ويدمرون ويقال عنهم استعمار ، فالاستعمار لغويا اصلها الاعمار ويعمر وعمران .

يتحدثون دائما عن التاريخ الاسلامي وحروب الدولة الاموية والعباسية وبعيدا عن شرعيتها فان الحروب امر طبيعي يقدم عليه بعض الحكام وبعضهم يرفضها جملة وتفصيلا ، ولكن الاستعمار الاسلامي لم يقم باعمال كالتي يقوم بها الغرب سواء كانت امريكا او بريطانيا واخبثهم فرنسا فاعمالهم التخريبية لازالت يان منها العرب خاصة والمسلمين عامة .

بريطانيا لها عقل خبيث خنيث اكثر تدميرا للعرب من امريكا وفرنسا بل انها تقودهما جميعا ، بريطانيا تنظر الى البعيد ولا تدع اية قوة في العالم دون ايجاد قوة تقابلها تستخدمها في الخفاء لتوازن القوى بالضعف وتبقى هي العقل المفكر ، فامريكا راسمالية والسوفيت اشتراكية فبريطانيا ماذا تعتبر ؟

في الوقت الذي ساهمت بريطانيا في استفحال قوة امريكا هي من اوجدت الحزب الشيوعي ليكون قوة امام امريكا عسكريا واستفادت من افكاره الالحادية فساهمت وبشكل قوي في تفشي الفكر الشيوعي في البلاد الاسلامية وجعل العرب يتخبط بينهما والانكليز سلبوا فلسطين للصهاينة للتخلص من اليهود .

العرب الذين ازروا الدولة العثمانية في حربها ضد الانكليز وقادة الجيش العقماني يحاربون الانكليز وسلطانهم عميل انكليزي ، اما الشريف حسين فقد استغفله الانكليز بانه لو وقف معهم سيجعلوه ملكا على البلاد العربية وحالما وقف معهم وانتصر الحلفاء تم ضربه ( جلاق) وخرج بخفي حنين.

يتحدث يونس بحري في هنا برلين عن الالمان والانكليز والبلاشفة ( المد الاحمر) ، فالمانيا التي كتبت لملك فاروق بطلب من شكيب ارسلان بيانا عن تعهدها بان العرب لهم الحق بان يحكموا انفسهم بانفسهم وصدر البيان عن الخارجية الالمانية ولكن غباء بعض حكام العرب في تحالفهم مع الانكليز ةاستغفال الاخر في تحالفهم مع المحور ( اي العثمانية) وبعد انتصار الانكليز بدات تمهد السبيل لانتشار الشيوعية في البلاد العربية والمسلمة ، لقد اصاب الاسلام في روسيا الشيوعية من مصائب البلاشفة في انحلال الاخلاق والعقائد وتلاشي الاداب والقواعد .( هنا برلين ص 297)

اقول انا نعم رايت بعيني في السبعينيات الانحلال الاخلاقي الذي تسبب بسبب افكار الشيوعية وهم الذين في زمن عبد الكريم قاسم يرددون شعارات تحث على الزنا والاباحية ( بعد شهر ماكو مهر ) واحدهم اعرفه حق اليقين طلب من الحكومة بان تسمح له بفتح محل مشروبات كحولية في الكاظمية ، واخر يدعو الى حفلات مختلطة جماعية وتقديم المشروبات فيها .

وبهذا جعلت بعض البلدان تلجا الى روسيا في شراء السلاح ، ودول اخرى اصيبت بالغباء عندما تستورد اسلحتها من امريكا التي تحافظ على فتاها المدلل ( الكيان الصهيوني ) بحيث لا تعطي العرب الا الخردة من اسلحتها، والجيد و الحديث تعطيه للصهاينة الذين حصلوا على وطن بفضل الانكليز

اما فرنسا التي كانت مؤخرتها يتلاعب بها النازية بقوة هتلر وجعلوا شمال فرنسا ومعها باريس تحت الاحتلال الالماني بينما جنوبها يغرس مخالبه في جسد المغرب العربي وخصوصا الجزائر التي تحملت جرائم الاستعمار الفرنسي بشكل جعلت الانكليز والامريكان لا شيء في جرائمهم امام جرائم ديغول الذي غدر بقائده ومعلمه المارشال بيتان الذي وقع الهدنة مع هتلر للتنازل عن بعض شرف فرنسا في شمالها والحفاظ على الجنوب ليبقى تحت سيطرتهم فحكموا عليه بالاعدام اي بيتان ومن ثم جعلوها مؤبد فمات في سجنه عن عمر 95 سنة

وعلى حكاية الانكليز هم من اسسوا الشيوعية يتحدث لي صديق عزيز انه الحاج فاضل البلداوي ( شاعر ومثقف ذكره الدكتور جودت القزويني في موسوعته) فقد حكى لي حكاية عن احد ارحامنا الذي كان شيوعيا وترك الشيوعية حكى لي بعد وفاة صاحب القصة الذي حكاها له يقول اي الشيوعي انه التقى بصديق والده المرحوم وطلب منه ان يصطحبه لكي يرد له الجميل الذي فعله والد الشيوعي قريبي فاستاجر سيارة ( فولكا ) الحديث سنة 1971 وذهب الى السفارة البريطانية ، يقول قريبي الى الحاج فاضل جاء بعض الاشخاص يحملون صناديق كارتونية وضعوها في السيارة في المقعد الخلفي اي بجانبي وقال لي صديق الوالد هذه هدية لكم ، يقول قريبي فتحتها فاذا هي مطبوعات عن لينين والفكر الشيوعي تكفلت السفارة الانكليزية بطباعتها ونشرها في العراق ، ومن حينها قلت هذا فراق بيني وبين المد الاحمر .

وقبل فترة تحدث مفيد الجزائري بما يشابه هذا الامر عن الحزب الشيوعي وحسب ما قيل لي انه استقال عن الحزب .

انحني اجلالا واكراما لمرجعيتنا التي لا تريد لرجال الدين ان تتلوث عمائمهم بخسة السياسة ، هذه الخسة التي اقدمت عليها بريطانيا لم يفعلها الاستعمار الاسلامي في وقتها بالرغم من حدوث بعض الانتهاكات الا انها في الاندلس قدمت نموذجا رائعا للدولة الحضارية والعلمية وقد شهدوا هم في ذلك اي الاوربيون قبل المسلمين على نهضة الاندلس .

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