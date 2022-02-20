المقالات

مقالي اليوم« اوكرانيا كيف كانت وكيف اصبحت »


 

د. حيدر سلمان ||

 

من اقوى الدول النووية الى دولة هامشية لا فرصة لها للعيش دون تحالف، وهو ماحدث لامتنا ويراد له ان يكون لباقي الامم.

بعد تفكك الاتحاد السوفياتي عام 1991، احتفظت أوكرانيا بثلث ترسانة الأسلحة النووية السوفيتية وكانت ثالث أكبر ترسانة في العالم انذاك، إضافة لأفضل معدّات للتصميم والإنتاج. واكثر من 130صاروخ باليستي عابر للقارات مداه بين 5 الى 10 كم UR 100 N، بستة رؤوس حربية، و46 صاروخ باليستي عابر للقارات من نوع RT-23، مع عشرة رؤوس حربية والذي لازال لانظير له على مستوى الصواريخ العابرة للقارات، بالإضافة إلى 33 قاذفة ثقيلة، وبالمجموع بقي نحو 1700 رأس حربي على الأراضي الأوكرانية.

تخلت اوكرانيا رسميا عن اسلحتهم رسميا في معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية عام 1994 والتي وقعوها مع بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا في ما عرفت انذاك ب " معاهدة بودابست".

انطلت عليهم حيلة السلام واصبحوا دولة ضعيفة فالغرب اقنعهم بالبدء بنزع سلاحهم مقابل ضمانات الدفاع واموال لم تدم لهم كثيرا ليعود عليهم الشرق ليفترسهم والغرب ينظر لهم.

لا يحمي الامم الا مالها واسلحتها وابنائها، اما التحالفات والعداءات فهذه تتغير ولايدوم لك الا ما تمتلكه في وجه الطرفين.

ما يحدث في اوكرانيا يذكرنا كيف انحدر العراق من اقوى دول الشرق الى دولة هامشية لايمتاك حتى مصنع اسلحة خفيفة، لايستطيع نظامه الاستمرار دون المد الغربي او الشرقي في تكوينته، و حتى بعض الدول التي نمت اساليبها الدفاعية من كوريا الشمالية او ايران او تركيا او باكستان او الصين كلها لها حق تنمية قدراتها كما الحق للدول التي امتلكتها وتمنع امتلاكه لمن ذكرت.

افضل من وصف وضع اوكرانيا وكيف تم نزع سلاحها النووي وخداع شعبها هو السياسي الاوكراني المعروف يوري كوستينكو والذي كان كاتبا في بداية مسيرته في كتابه "اوكرانيا ونزع سلاحها النووي':

Yuri Kostenko, Ukraine’s Nuclear Disarmament: A History (Harvard University Press, 2021). ISBN: 9780674249301

كلنا تعرضنا للخداع وكلنا مذنبين وكلنا صفقنا، علما ان نزع السلاح النووي من اوكرانيا كان بارادة وتصفيق شعبي وبدفع اعلامي وسوء تقدير، وكأنني اتحدث عن العراق، حيث كان اسقاط نظامه بمد شعبي قبل الدولي لينتهي بتمزيقه وتحويله لخرقة غارقة بمشاكلها الداخلية.

 

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإمام علي عليه السلام قبلة الإنسانية
حضور العقل اولى من هوى النفس
فعلا هي لا شرقية
الاطار الشيعي يشكل الحكومة ٢٠٢٢!
مقالي اليوم« اوكرانيا كيف كانت وكيف اصبحت »
محاربة داعش شكلية..!
الملك..وملك الري..شقندحيات  
العالم الى اين؟!...أصل الحكاية  ماقل ودل
الغام ميناء الفاو الكبير !؟
رؤى متطابقة ومواقف مختلفة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
شرار : مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD : هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي : فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع :
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل : الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع :
فجيعتك..
مرتضى الحجامي : ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع :
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن : تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع :
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك