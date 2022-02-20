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تغريدة استدعاء .. ورسالة رفض


 

قاسم الغراوي *||

 

قراءة في بعض فقرات رد السيد وزير المالية علي عبد الامير علاوي على تغريدة السيد الصدر لاستضافته في البرلمان.

 _استدعاء من نائب رئيس مجلس النواب للمثول أمامه يوم السبت لبحث سعر الصرف جاء ذلك فور تغريدة من السيد مقتدى الصدر يطالبني فيها بالمثول أمام البرلمان مباشرة لمناقشة سعر الصرف.

 * من الواضح جدا وكما فسره السيد علاوي  بأن استدعاء نائب رئيس مجلس النواب السيد حاكم الزاملي من (التيار الصدري) جاء نتيجة تغريدة السيد مقتدى الصدر ويعني هذا ان كل من في التيار الصدري سواءً كان برلمانيآ او وزيرآ او مسؤولا في السلطة التشريعية او التنفيذية عليه تنفيذ مايصله من اشارة او تعليمات وهذا مانوه عنه السيد وزير المالية  .

 _الحكومة ليست مسؤولة أمام أي حزب سياسي. إنها مسؤولة فقط أمام الشعب العراقي من خلال مجلس نوابه المنتخب.

* نتمنى كذلك ولكننا نعتقد ان اي رئيس وزراء هو خاضع لحزبه او تياره وكذلك الوزراء لذا فمن الصعوبة ان تجد حكومة ناجحة لارتباط هذه الشخصيات بمصالح الاحزاب لا بمصالح الوطن.

_ أرفض استدعاءات نائب رئيس مجلس النواب رفضا قاطعا لأنه من الواضح أنها خارج صلاحياته. كما أنني أرفض ادارة الحكومة تمامًا من خلال التغريدات من القادة السياسيين ، بغض النظر عن شعبيتهم ومكانتهم.

*سيادة الوزير لايمكن تجريد رئاسة البرلمان من صلاحياته ، ولكن النقطة الاهم التي نتفق فيها معك هو لايمكن ان تتم الاستضافة  بتدخل او طلب من اطراف خارج المنظومة السياسية لاي شخصية كانت.

_ لم يتم اتخاذ هذا القرار ببساطة وقد حظي القرار بدعم المجتمع الدولي ومجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي والأحزاب السياسية .

* رغم ان سعر الصرف اثر بشكل كبير على المواطن   لكنك لست الملام بل الكتل السياسية والتيارات هي من وافقت على هذا القرار في الموازنة وصوتت عليه في الوقت الذي كان بامكانها الامتناع وحينما طلبت الجماهير من السيد مقتدى الصدر التدخل قال انها من عمل المختصين 

 _ما لدينا الآن هو تسييس سعر الصرف

* نعم استخدامه ورقة فاعلة ومؤثرة لكسب الجماهير من خلال تخفيض سعره وهي جزء من خطة الاصلاح التي ينادي بها السيد مقتدى الصدر وعلى المعنيين ان يطبقوا ذلك بدون تردد.

_ مستعد أن أدافع عن موقفي وسياستي الاقتصادية والمالية أمام مجلس النواب  .

* لا اعتقد انك تمتلك الوقت الكافي للدفاع عن نفسك فانت اما (مقالآ او مستقيلآ )لانك تجاوزت الخطوط الحمر) ، لانه يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته أو  طلب موقع من خمسين عضوآ والعدد الذي يصوت على اقالتك متوفر  وبتغريدة واحدة .

_  وقفوا بجانبي ( التيار الصدري) خلال العديد من الأزمات بما في ذلك الدفاع عن تعديل سعر الصرف.

* انت تعترف وتشهد بان التيار الصدري وقفوا الى جانبك في تعديل صرف الدولار واليوم يطالبونك بخفض قيمة الدولار.

واخيرا سيادة الوزير  فانت كبش فداء على مذبح الاصلاح في برنامج الحكومة القادمة بذريعة سعر صرف الدولار.

 

*كاتب /محلل سياسي

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