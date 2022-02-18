المقالات

شر الغسيل..أعرف عدوك 

86 2022-02-18

  عباس الزيدي ||   استراتيجية  يستخدمها البعض وتناسى ان هناك ملفات مقابلة  اكثر خطورة ربما يستخدمها الطرف الاخر  هذه الاستراتيجية ليست جديدة  وهي احد اهم وسائل الضغط التي تستخدمها   عموم الدول  والاحزاب  والحركات بغض النظر عن درجة الندية فبعض الاصدقاء يلجاء الى تلك الاساليب مع اصدقائه قبل اعدائه في تخطيط مستقبلي لكي يكون ذلك الصديق تحت سطوته  وارادته  وتبرع اجهزة المخابرات الدولية في ذلك بل تعتبر احد اهم واخطر  اسلحتها واساليبها في تجنيد العملاء  وتنقسم الوسائل  الى ..... اولا _  المادي  ثانيا _  الاخلاقي  ثالثا _ التهديد المباشر  ومن الطبيعي ان تكون الاساليب مختلفة  تبعا لتلك الوسائل  فمنها  1_ اسلوب  التوريط .... ويجري ذلك بصورة متقنة وخطط عديدة يقع فيها المستهدف او من يراد استثماره من قبل تلك الاجهزة الاتستخبارية  2_ الاسلوب العفوي ويجري ذلك عن طريق ولوج اجهزة الاستخبارات الدولية الى الضحية دون معرفته مثال ذلك عند مراجعته لاحد الاطباء المختصين او تصويرة بوضع اخلاقي حتى ولو كان شرعي او استلامه هدايا شخصية ...  الخ  في العراق تعتبر ملفات الفساد والاغتيالات والمخدرات وربما بعض المواقف السياسية  خصوصا فيما يتعلق بالتعامل مع الاحتلال وداعش واسرائيل  ورقة رائجة في ملفات  نشر الغسيل لغرض الاسقاط والتسقيط  وتبقى  الملفات الاخلاقية من اخطر تلك الملفات واوراق الضغط والابتزاز  بالاضافة الى الملفات القانونية الاخرى  ولقد وصل  بعض الشركاء الى تلك المرحلة  وبتشجيع عناصر ودول معادية للعراق ومن الموكد سوف يكون  من اقدم على ذلك احد ضحايا تلك الاجهزة المخابراتية المعادية لانها تريد ارباك الوضع ولايمكن تحقيق ذلك الا عن طريق تلك  الخطة الخبيثة  ان وصول الشركاء فيما بينهم الى طريق اللا عودة في الحوار والتصعيد  والتصعيد المقابل وعدم الركون للحكمة والعقل ... بالقدر الذي تصل فيه  الاوضاع الى حالة الانفجار  هنا ...تكمن الخطورة حيث يصبح جميع الشركاء موضع استهداف واهداف للقتل والاغتيالات  والتصفية وعملية القاء التهم جاهزة   الحذر ...  كل الحذر  ان تصل  الاوضاع  الى هذه المرحلة التي باتت  اول خطواتها تتوضح وتتكشف ....... لانها تعصف بالجميع وتسري في المجتمع كالنار في الهشيم ولايمكن التكهن بعدد الجرائم والضحايا التي تعقبها ناهيك عن الفلتان والفوضى وانتشار الجريمة وغياب الامن والامان  عندما تتحرك اجهزة الاستخبارات الدولية المعادية لتنفيذ مخطط ظلامي فانها لا تعتمد في  ذلك على جهة واحدة بل انها تقوم باعداد اذرع عديدة ساندة  لمشروعها  ودائما  تكون خلف الجدران وبعيدة عن الشبهات لانها لاتترك  الادلة بل تعمد الى طمسها عن طريق فرق التنظيف  المعروفة ... والاخطر من ذلك  انها ...... تقتل العميل بعد اتمام واكمال المهمة
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شر الغسيل..أعرف عدوك 
ديمقراطية صدامية
الكتل السياسية تبتز العراق..!
بناء الأسرة الصالحة
قرار الاتحادية، نفط كردستان و سيناريوهات التنفيذ
(59)..!
قرار المحكمة الاتحادية: كردستان مُخالفة بالنفط والغاز وغيرها
في ذكرى ثورة الشعب البحريني ال11 ضد العبودية والاحتلال
فليتقبل التاريخ راينا بولادة زينب (ع)
الصحة (١٤) صحة الروح والنفسية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
شرار : مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD : هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي : فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع :
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل : الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع :
فجيعتك..
مرتضى الحجامي : ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع :
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن : تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع :
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك