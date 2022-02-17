قراءه فنيه زينب "ع" شريكة الامام الحسين "ع"   

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يوسف الكاتب || * الولاده المباركه في بيوت الله المباركه ولدت السيده زينب ع في بيت مهبط الوحي والملائكه تترى نزولا وعروجا ليلا ونهارا .بيت تقام فيه العباده والدعاء والاذكار بيت فيه روح محمد ص وعلي ع وفاطمه ع والحسنين ع وهو من افضل البيوت ع كما اكده النبي محمد ص ولدت الطهر والكمال زينب ع وقتها هبط جبرائيل ع وابلغ رسوله الكريم حمل رسول الله زينب وقبلها وبكى بكاء حتى جرت دموعه على لحيته الكريمه بما اخبره جبرائيل عما ستلاقي سيدتنا زينب ع من محن ومصائب وويلات * معنى اسم زينب ع زينب ...هي زينة ابوها زينب ....هي زينة العرش زينب ....هي اسم من اسماء الله الحسنى .زينت اللوح المحفوظ * اللقاب زينب ع عقيلة بني هاشم....العارفه....الفاضله..الكامله ...... العالمه غير المعلمه.....الفهمه الغير مفهمه.. عابدة ال علي ع.....المعصومه الصغراى....الفصيحه نائبة الزهراء ع .....نائبة الامام الحسين ع شريكة الحسين ع ....ام المصائب * قالوا في زينب ع زينب ع هي اخص نواب الامام الحسين ع زينب ع هي ثمرة فواد الامام علي ع من بكى على زينب ع فقد ادى حقنا اهل البيت ع التباكي على زينب ع كالتباكي على الامامين الحسن والحسين ع نفس المهموم لظلمنا تسبيح زينب ع هي شريكة الامام الحسين ع مليكة الدنيا عقيلة النساء زينب ع اللهم انا نقسم عليك بسبي زينب ان تفرج عن امامنا المهدي عج * معلمة القران اقامة السيده زينب ع ...دروس القران الكريم ...معاني القران ...الاحكام الشرعيه ...الاحكام ...القصص....الاخلاق ...العقائد . معاني الايات ... * الشاعره كتبت زينب ع الشعر ... تمسك بالكتاب ومن تلوهوه فاهل البيت هم اهل الكتاب بهم نزل الكتاب وهم تلوه وهم اهل الهداية للصواب على الطف السلام وساكنيه وروح الله في تلك القباب * مابين فاطمة ع وبين زينب ع فاطمة الزهراء ع حفظت لنا الامامه .لعلي ع .. زينب ع حفظت لنا السجاد ع بكت الزهراء ع على النبي محمد حينما استشهد زينب ع بكت على الامام الحسين ع حينما استشهد ... اسقطوا جنين الزهراء ع واسمه محسن ع في كربلاء قتلوا عبدالله الرضيع عمره ستة اشهر وكانت زينب ع هي المسوؤلة عليه احرقوا بيت فاطمة ع بعد ان احاطوا البيت بالحطب من كل الجهات احرقوا بيوت زينب كلها بالنار يوم عشرة عاشوراء اقامت الزهراء بصرخة رفض واستنكار على من غصبوا الخلافه اقامت زينب ع بصرخة رفض واستنكار على غصبوا حق الامامه فاطمه اول انثى ولدت في بيت محمد ص زينب ع اول انثى ولدت في علي بن ابي طالب ع فاطمة ع مضيئه متللئه مشرقه بالانوار زينب ع مضيئه متللئه مشرقه بالانوار * ام المصائب تحملت منذ صغرها حتى اخر صراطه المستقيم المصائب والمحن والويلات وكان منها... شهادة النبي محمد ص حينما دسوا له السم وقتلوا رجالا ونساءا وهو اول شهيد وقربان ...صرخت بكت لطمت زينب ع وامحمداه .... شهادة الزهراء ع .بعد ان احرقوا بيتها وقتلوا جنينها محسن ع وكسروا ضلعها ...رحلت ثاني قربان ..صرخت بكت لطمت زينب ع واه فاطمتاه شهادة الامام علي ع بعد ان ضربوه في محراب عشق الله جلى وعلى صرخت بكت لطمت واه علياه واماماه شهادة الحسن المحتبى ع .دسوا له السم من قبل معاويه لع ....ومضى شهيدا ...صرخت لطمت بكت زينب ع ...وحسناه شهادة الامام الحسين ع وكفيلها واهل بيتها وصحابته وابنه الرضيع ...صرخت لطمت بكت ....واحسيناه...والى اليوم تصرخ تبكي تلطم على اهل البيت ع * صوره بعد شهادة الامام الحسين ع يوم العاشر من محرم رات زينب ع النبي محمد ص واضعا يده على فمه ...زينب ....واه محمداه ....واه محمداه ...واه محمداه....يارسول الله ....صلى عليك ملائكة السماء ....هذا حسينك بالعراء محزوز الراس والردى وبناتك سبايا والى الله المشتكى * في قصر يزيد ..لع .. امام باب قصر اللعين يزيد .لع ...اوثقوهم بالحبال وظلوا ينتظرون طويلا حتى يشمتوا بهم .بعدها ادخلوهم على على بن معاويه .يزيد لع ...يزيد ياخذ عود الخيزران ويصرب بها ثنايا الامام الحسين ع ...بينما كان نبي الاسلام محمد ص كان يقبل ثنايا الحسين ع ....قالت زينب ليزيد امن العدل يابن الطلقاء تخديرك حراراكوامائك وسوقك بنات رسول الله قد هتكت ستورهن ............... مارايت الاجميلا كيف رايت صنع الله ................... زينب ع .اجابته جواب اسكتته والى الابد ..... مارايت الاجميلا ............... الموت .....القتل ....الشهاده ....السبي ....الجوع .....العطش .....اذا كان لله وفي سبيل الله يهون ..... القتل لنا عاده وكرامتنا من الله الشهاده .......تلك تجارة ال البيت مع الله * مقام السيده زينب ع التل الزينبي مقام في سنجار مقام الجوشن في حاب مقام في الحنانه * نبوة زبنب ع قالت زينب ع يوم احدى عشر من محرم الحرام للامام السجاد ع ..... وليجتهدن ائمة الكفر واشياع الظلالة في محوه وتطميسيه فلا ي زداد اثره الاظهورا وامره الاعلوا * رسالة زينب للزبنبيات ١..معرفة امام زمانها ٢..اقامت العباده من صلاة وصوم وحج...... ٣..التبري واللعن والتولي ٤..العفة والحجاب ٥..اقامة الشعائر الحسينيه وتنشئة الاولاد عليها ٦..اداء التكليف الشرعي ٧..الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ٨..التمسك بالكتاب والعتره ٩..الجهاد وحسن التبعل ١٠..الانتظار الابجابي لصاحب الامر الامام الحجه عج ١١..معرفة لغة العصر ١٢...التواصل الاجتماعي بلفة العلم والايمان والحياء وباساليب قرانيه وولائيه ١٣..التاكيد على ولادات وشهادات ائمة اهل البيت واحياءوها سوال ..........؟ من مات على حب ال محمد ص مات شهيدا ......اين قبر السيده زينب ع هل هو في مصر ....ام في سوريا ....ام في مكان اخر .......وهل ماتت زينب ع ........ام استشهدت ......ان سيدتنا زينب الصغراى ع هي شريمة الامام الحسين ع ....وهي ثمرة قلب الامام علي ع ...وهي من اخصى نواب فاطمه ع وان النبي لبكى ع ..وان الله سماها زينب ع لاريب ان قبرها كقبر امها الزهراء ع .....كل مشاهد القتل والشهاده لرسول الله محمدص وعلي ع وفاطمه والحسنين ع وماجرى في الطف حفر بروحها وقلبها ووجدنهار انهارا من اللالم والماسي والويلاة فتركت هذه الجراحات صور يشيب لها الرجال العظام والخلاصه انها استشهدت على اثر ما لاقته في حياتها .......اه ثم اه ...عليك يابنت علي وفاطمه