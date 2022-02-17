المقالات

التصدي لناهبي المال العام واجب شرعي ووطني


  الشيخ محمد الربيعي ||   يُقصد بالمال العام جميع ما يخص الدولة من أموال منقولة و عقارات خُصصت للمنفعة العامة ، و هي تشمل بذلك النقود ، و الأراضي ، و المصانع ، و المعدّات ، و الأدوات ، و المقتنيات ، و الموارد الطبيعيّة ، و المعالم الأثريّة ، و ما إلى ذلك ، و يُعتبر المال العام ركيزة أساسية من ركائز نهضة و نمو أي شعب من الشعوب ، فهذه الأموال ملك لكل المواطنين الذين يعيشون على أرض الوطن دون استثناء .  تُعتبر صيانة المال العام أمانة في عنق كل مواطن يتحتّم المحافظة عليها في ظل ما نراه من تفريط فيه ، حيث تتعدد صور هذا التفريط في المجتمعات ، فالاختلاسات التي تحدث في بعض المؤسسات بغير حق ، و سرقة الأموال العامة ، و العبث بالمرافق التي خصصتها الدولة لخدمة الشعب ، و الإسراف في الموارد الطبيعية كالماء و الكهرباء التي تكلّف الدولة ما لا تحتمله من نفقات هي من أشكال التفريط في المال العام ، و هي من الأمور التي حرّمها الله تعالى حين قال: [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ]، فيما يكون حلّ هذه المشكلة في زيادة الوعي لدى المواطنين منذ نعومة أظافرهم ، عن طريق بث القيم الحميدة بينهم، و تنبيههم إلى خطورة الإقدام على انتهاك حرمة الممتلكات العامة ، كما ويجب على الدولة تشديد العقوبات على كل من تسوّل له نفسه بالإضرار بالمال العام بأي و سيلة كانت ، بالإضافة إلى تولية خيار الناس و تقاتهم المناصب الإداريّة في الدولة لضمان محافظتهم على أموالها و التصرّف فيها بإخلاص ومسؤولية .  إنّ حفظ المال العام من العبث ، و عمليات التخريب مسؤولية وطنية ، و أولوية دينية ، و قيمة أخلاقية تُظهر مدى رقي الشعب و تقدمه ، فكلما كان الشعب أكثر تحضُّراً حافظ على المال العام باعتباره مالاً خاصاً لكل فرد فيه ، لهذا يبنغي الاهتمام بالثروات الوطنية ، و المال العام حتى يصيب الخير جميع المواطنين الذين ساهموا في بناء وطنهم بعرقهم ، و عرق آبائهم ، و أبنائهم من بعدهم . ان من سبل حماية المال العام إصدار القوانين التي تُجرِّم انتهاك هذه العموميَّة ، و تضع العقوبات المناسبة ضدَّ كل من تسوِّل له نفسه التصرف في المال العام لمصلحته الشخصيَّة ، و تكون أبسط هذه العقوبات بفرض غرامات ماليَّة معيَّنة ، مروراً بالحرمان الوظيفيّ و وصولاً إلى السجن و ذلك حسب طبيعة هذا الانتهاك أو التصرُّف في المال العام ، ومن هذه السبل أيضاً تفعيل مؤسّسات الرقابة و مكافحة الفساد الإداريّ ، و منحها الحصانة الإعلاميَّة المناسبة دون ملاحقة أو مضايقة أو تعطيل لعملها. اللهم احفظ الاسلام و اهله  اللهم احفظ العراق و شعبه
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
زينب عليها السلام اوتاد الرسالة وحامية الشريعة ..
الجنرال قآني..خطوة نحو الامام..!
قراءه فنيه زينب "ع" شريكة الامام الحسين "ع"   
التصدي لناهبي المال العام واجب شرعي ووطني
هل أن مرافقة زينب للحسين بسبب النسب؟! 
رسائل مفهومة..!
انا سليماني انا كافل زينب..!
قرار المحكمة الاتحادية وما استند عليه
لا تسرقوا جهودنا..!
في ذكرى شهادة عقيلة الهاشميين..تحية لكل الذين حموا مرقدها
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
شرار : مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD : هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي : فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع :
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل : الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع :
فجيعتك..
مرتضى الحجامي : ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع :
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن : تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع :
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك