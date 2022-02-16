فتشوا عن الغاز وألمانيا في الازمة الاوكرانية..!

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محمد صادق الحسيني || انه *السيل الشمالي ٢ * أي خط الغاز الذي يربط المانيا المستوردة للغاز بروسيا المصدرة له. كان بوتين واضحاً بالامس في مؤتمره الصحفي المشترك مع المستشار الالماني شولتز عندما قال له: اني ابيعك الغاز بخمس مرات ارخص من السعر العالمي... ومستشاركم السابق شرودر في مجلس ادارة السيل الشمالي يعرف ذلك تماماً..! الاميركي الناهب لثروات العالم والطامع فيها يكذب ويكذب حتى يمنع التجارة بين روسيا والمانيا من ان تتعزز..! انه لا يريد لاوروبا وآسيا ان تتقاربا فضلاً عن ان تعززان التجارة بينهما..! انه يريد تصوير روسيا دولة متعطشة للدماء وانها تخطط لغزو اوكرانيا وتريد اشعال حرب مدمرة في أوروبا حتى يحرف الانظار عن شروره..! الاميركي كذاب أشر ، لا يقول للعالم بان روسيا منذ تفكك الاتحاد السوفياتي حتى اللحظة لم تغزُ اي بلاد.. بالمقابل فانه هو اي الاميركي ومنذ ذلك الوقت حتى الان غزا او اطاح بانظمة في اكثر من ٥٠ دولة ، وهو الذي يحتفظ بنحو ٨٠٠ قاعدة عسكرية له حول العالم...! فمن هو الشرّير الحقيقي، والناهب الحقيقي لثروات العالم والمهدد الحقيقي لامن العالم ...!؟ طبعاً انه العدو الاميركي المتوحش ، بل هو الشر المطلق والشيطان الاكبر... وعيك-بصيرتك ـــــــــ