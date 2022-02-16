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كورونا لا شيء ..!


  د.مسعود ناجي إدريس ||    جميع  فيروس  يحتاج إلى جسم من أجل إعادة إنتاج نفسه ، أي * مضيف * يتقبله. إذا بقي الفيروس على الباب والجدار ولم يلمسه أحد ، فسوف يختفي في النهاية.  كل رذيلة  تحتاج أيضا إلى جسد ، جسد يتسع لها.  الكذبة؛  إذا سقطت على الأرض ولم يلتقطها أحد ستموت. لكن الكذبة التي تضعها في فمك تحيا. الكذبة التي ترويها تنبض بالحياة وتبني نفسها وتتضاعف وتنتشر من فم إلى فم. الكراهية؛ إذا سقطت على الأرض ستموت من تلقاء نفسها، لكن عندما ترفعها وتضعها في قلبك ، ستتغذى عليك لتنمو. ستُّكون حياتها بموتك. تصبح مضيف الكراهية. تأكلك انت ومن حولك جميعًا للبقاء على قيد الحياة. تزداد الكراهية فيك أكثر فأكثر. تموت انت لتبقى الكراهية حية. و  الغيرة ؛ كذلك الغضب والاستياء والحقد والمكر والتآمر و  القسوة  وسوء الظن . كلهم يريدون أجسادًا ، يريدون مضيفين. يريدون جسداً ليأكلوه ، يريدون روحاً ليتلبسوه.  يأكلون جسدك ، ويأكلون روحك ، ويأكلون قلبك ، ويأكلون عمرك. سوف يأكلون جثتك فيما بعد. لست سعيدا؟ ربما مرضت. انظر إلى جسدك ، وروحك ، ونفسك ، وقلبك ، وانظر لتعرف أي رذيلة استقرت فيك. انظر ما الذي تستضيفه؟ أن تكون طيبًا ليس قصة خوف من الجحيم وطمع في الجنة. إنها ليست قصة ثواب وعقاب. إنها ليست الشريعة ، ولا هي الطريق. أن تكون جيدًا هو العقلانية هو السلامة. ان تكون جيد يعني عدم السماح لتكاثر الرذائل فيك ، وعدم السماح لروحك باستضافة الآثام. سيكون من الرائع لو لم تكن مزرعة للقذارة...

 

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