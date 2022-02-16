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من مذكرات بوش الابن 


  د.قاسم بلشان التميمي ||    ( قرارات مصيرية) عنوان مذكرات  الرئيس الامريكي الاسبق بوش الابن حيث يقول في مذكراته ...لقد كنت مرغما على اتخاذ قرار الحرب على العراق عام 2003 ،ويضيف لقد بعثت رسالة الى والدي ( بوش الاب) قلت فيها  (لقد اصدرت اوامري الى وزير الدفاع بتنفيذ مشروع الحرب لتحرير العراق)؛ تحرير العراق هكذا جاء اسم الحملة العسكرية الامريكية على العراق وهي حملة روج لها الاعلام الامريكي والاعلام الغربي على انها من اجل نصرة السلام العالمي، وكذلك حرصا من امريكا على مصلحة الشعب العراقي وحريته . يتكلم بوش الابن عن نصرة السلام وفي نفس الوقت يقتل الشعوب المستضعفة ويسلب اراضيها كما هو الحال مع الشعب العراقي والشعب الفلسطيني المظلوم.  يعترف بوش الابن في مذكراته عن الاخطاء الكبيرة والفادحة التي قام بها في العراق حيث يقول ( ما فعلناه في العراق كان خطأ فادحا)، هذا الاعتراف بالخطأ الفادح كان ممكن ان يكون دليل قوي ودامغ ضد امريكا ورئيسها بوش الابن والجيش الامريكي؛ وكان على السياسة الخارجية العراقية ان تقوم بدورها وتقدم شكوى ضد امريكا ورئيسها، وتطالب بتعويض العراق الاف المليارات، نتيجة الخطأ الفادح الذي ارتكبته قوات الاحتلال الامريكي في العراق، ولكن للأسف السياسة الخارجية العراقية لم تحرك ساكن. هناك دول عديدة وقفت الى جانب امريكا بحربها ضد العراق مثل بريطانيا و استراليا وهولندا والدانمارك واسبانيا وبولندا وكذلك دول الخليج بقيادة السعودية ومعظم الدول العربية ، وجميع هذه الدول تعتبر شريك قوي وفاعل في تدمير العراق وقتل ابناءه ، ومن هذا المنطلق يجب ان يكون هناك حراك كبير ومؤثر للخارجية العراقية لاصدار قرار ادانة ضد هذه الدول؛ من قبل المجتمع الدولي ، وان تقوم هذه الدول بتعويض العراق ماديا ومعنويا جراء مالحق به من اذى كبير بسبب العدوان الذي تعرض له من قبلها. الشعب العراقي مطالب ان يقوم بدوره الكبير في الضغط على الحكومة العراقية من اجل التحرك لتقديم شكوى في جميع المحافل الدولية ضد امريكا ومن ساندها في قتل العراق واهله
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