ريبر احمد مرشح لرئاسة الجمهورية..!

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هادي خيري الكريني || ..وضعونا بين السلة والذلة ولن نستطيع أن نقول كما قال سيد الشهداء هيهات منا الذلة .لقد استقلونا واستذلونا بدعم منقطع النظير من دول العهر امريكا واسرائيل ومن سار بركبها من دويلات الشر الخليجية والمؤلم بدعم شريحة من التشيع . دعم ريبر مقابل التحكم بالشيعة والسلطنة عليهم وتحويل المكون الشيعي إلى عبيد والعبد وما يملك ملك لسيده ! من ريبر وما معنى اسمه وعمله ! اولا : - هو ريبر احمد وزير داخلية كردستان العراق انفصالي قمع الشعب الكردي الثائر ضد الفساد تقلد عدة مناصب متعنصر لعرقه شارك بالتصويت على انفصال كردستان ! ثانيا :- ريبر اسم ليس له معنى بكل اللغات الحية وضعته ببرنامج للترجمة فكان معنى ريبر هو ريبر ! وتذكرت قول لاحد أساتذة علم الإجماع مصري الجنسية عن معنى اسماء لافارقة ليس لها معنى بكل اللغات الحية قال هم قوم متخلفين عن ركب التحضر يسمون ابنائهم على اسم اشياء تبهرهم ولايعرفون معناها مثلا يرى شيئا يلمع فيخترع له اسم ويسمي ابنه على هذا الاسم الذي هو من ام أفكاره التي ليس لها معنى عند الناس وعنده هو فقط في ام أفكاره لهذا الاسم معنى! محل الشاهد عندنا اسماء ليس لها تفسير جاءت من العدم وأصبح اصحابها حكام لايعرفون معنى أسمائهم يحمون الدستور والشعب ولااظنهم يفهمون معنى دستور ولا شعب واذا أضفنا انهم هم إحدى أدوات الطغاة لقهر الشعب وسحقه تعظم مصيبتنا ! يرشح ليكون رئيس لدولة لا يعترف بها ! ويعمل على تفتيها وتقسيمها وعلى ممثلي الشعب التصويت على انفصالي! ولا خيار لهم لان كل المرشحين انفصالين .،! واقصد الكورد وغير مسموح لكردي لايؤمن بتقسيم العراق ان يمثل كردستان هكذا الأمر. وأن رشح كوردي يؤمن بالعراق دولة موحدة التصويت له يعني تهميش الاكراد! لو كان لممثلي الشعب شيئا من الأمر( مجلس النواب ) يعني لهم الخيار لقالوا يجب أن يتعهد المرشح لرئاسة الجمهورية بالاعتذار عن دعمه للانفصال وتخليه عن عنصريته ككوردي بخطاب بخط يده ... انه سوف يعمل على توحيد العراق ورفض فكرة الانفصال وان العراق واحد أرضا وسماء وكردستان جزء لا يتجزأ من العراق وعراقية الاكراد قبل أن يكونوا أكراد ! وطبعا هذا ضربا من الخيال وخارج العرف والعادة لان العرف انفصالي رئيس الجمهورية والعادة كوردي ! اضاعوني واي فتا اضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري 15/2/2022