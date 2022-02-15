العشاء الاخير .شيعة السلطة

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عباس الزيدي || اذا لم تكن مدعوا للوليمة مع الشركاء .. فاعلم انك الطبق الرئيسي في تلك الوجبة نعم تلك هي القاعدة .... وعلى ضوئها تسير الامور حيث تكون الضحية واخشى ما اخشاه ان شيعة السلطة سوف ياكل بعضها البعض وتخلوا الاجواء فيما بعد لاعدائهم ولعل تصريح اهل الخبرة لم ياتي جزافا حين ذكروا ان آخر رئيس للوزراء شيعي في هذه المرحلة لا اعلم كيف اصبحت احزاب الشيعة عونا لاعدائها في اقصائها وابعادها تدريجيا مالم يتداركوا انفسهم ويجمعوا شتات امرهم فلن تقوم لهم قائمة عليهم الحذر لكي لا يقدموا انفسهم اطباقا مجانية واحدا تلو الاخر ويكونوا ضحية الانا وحب الذات