"عليچ علي"..!ّ

د.أمل الأسدي ||
إذا كنتِ عراقية؛فلا بد أنكِ قد سمعتِ هذه العبارة"عليچ علي"
- كلما زرتِ بيت أهلكِ،تجلس أمُّكِ تتحدث إليكِ وتسألكِ عن أحوالكِ وتقول لكِ: عليچ علي خوما محتاجة شي؟
وتردين عليها:
لا والله يمة مامحتاجة شي،سلامتچ!
- وحين تهمّين بالمغادرة،توصلك إلی الباب وهي تردد:
ـ خلي انطيچ كبة للجهال
وتردين عليها:
ـ شكرا أمي، لافّة كبة والله
ـ وترجع لتؤكد عليكِ:
ـ عليچ علي، خل اخليلچ كبة، دولمة، طرشي،گولي شمحتاجة؟!
- فتردين عليها:
تعيشين... والله ما محتاجة شي!
ـ ولابد أنكِ سمعتها مرارا وهي توصي زوجكِ:
عليك علي، دير بالك عليها!!
ـ وحتما سمعتها وهي تنادي"ياعلي" حين تكونين علی وشك الولادة!!
ـ وكثيرا ما سمعتِ أمَّك في الشدائد تدعو وتقول:
"احضرنا يا علي" أو " ماعدنا غيرك يا ابا الحسن"
ـ وحتما سمعت جدتك أو أمّكِ وهي تردد:
يا علي،يابو الحسن،يا مجابل الحلة
حليت كل مشكلة،مشكلي حلة!
ـ وكثيرا ما سمعت أمّكِ وهي تلاعب أطفالك وتغني لهم:
يا ابو الحسن خليها
لعابة والعب بيها
يا ابو الحسن باريها
ـ وكلما أغلقتِ الباب مغادِرةً سمعت:
الله ومحمد وعلي وياچ
ـ ومنذ الطفولة وأنتِ تستلذين المكسرات والزبيب في كل يوم خميس حين تعدُّ أمُّكِ طبق (حلال المشاكل) وتجلسين مع إخوتكِ تنتظرين أن تكمل دعاءها وهي تتمتم:
ناد عليا مظهر العجائب
تجده عونا لك في النوائب
كل هم وغم سينجلـــي
بولايتك يا علي ياعلي ياعلي
هكذا بيوتنا عامرة بحبِّ علي بن أبي طالب💚
فهو أبونا
أبو الصغير والكبير
أبو الأيتام والمستضعفين
سندٌ لكل مكسور
بلسمٌ لكل مجروح
وقد قال رسول الله الأعظم (صلی الله عليه وآله):
(يا علي،أنا وأنتَ أبوا هذه الأمة)
مبارك ميلاد أبينا💚
مبارك لأبناء علي،أينما كانوا،وبأي لسان نطقوا 💚