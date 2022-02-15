"عليچ علي"..!ّ

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د.أمل الأسدي || إذا كنتِ عراقية؛فلا بد أنكِ قد سمعتِ هذه العبارة"عليچ علي" - كلما زرتِ بيت أهلكِ،تجلس أمُّكِ تتحدث إليكِ وتسألكِ عن أحوالكِ وتقول لكِ: عليچ علي خوما محتاجة شي؟ وتردين عليها: لا والله يمة مامحتاجة شي،سلامتچ! - وحين تهمّين بالمغادرة،توصلك إلی الباب وهي تردد: ـ خلي انطيچ كبة للجهال وتردين عليها: ـ شكرا أمي، لافّة كبة والله ـ وترجع لتؤكد عليكِ: ـ عليچ علي، خل اخليلچ كبة، دولمة، طرشي،گولي شمحتاجة؟! - فتردين عليها: تعيشين... والله ما محتاجة شي! ـ ولابد أنكِ سمعتها مرارا وهي توصي زوجكِ: عليك علي، دير بالك عليها!! ـ وحتما سمعتها وهي تنادي"ياعلي" حين تكونين علی وشك الولادة!! ـ وكثيرا ما سمعتِ أمَّك في الشدائد تدعو وتقول: "احضرنا يا علي" أو " ماعدنا غيرك يا ابا الحسن" ـ وحتما سمعت جدتك أو أمّكِ وهي تردد: يا علي،يابو الحسن،يا مجابل الحلة حليت كل مشكلة،مشكلي حلة! ـ وكثيرا ما سمعت أمّكِ وهي تلاعب أطفالك وتغني لهم: يا ابو الحسن خليها لعابة والعب بيها يا ابو الحسن باريها ـ وكلما أغلقتِ الباب مغادِرةً سمعت: الله ومحمد وعلي وياچ ـ ومنذ الطفولة وأنتِ تستلذين المكسرات والزبيب في كل يوم خميس حين تعدُّ أمُّكِ طبق (حلال المشاكل) وتجلسين مع إخوتكِ تنتظرين أن تكمل دعاءها وهي تتمتم: ناد عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلـــي بولايتك يا علي ياعلي ياعلي هكذا بيوتنا عامرة بحبِّ علي بن أبي طالب💚 فهو أبونا أبو الصغير والكبير أبو الأيتام والمستضعفين سندٌ لكل مكسور بلسمٌ لكل مجروح وقد قال رسول الله الأعظم (صلی الله عليه وآله): (يا علي،أنا وأنتَ أبوا هذه الأمة) مبارك ميلاد أبينا💚 مبارك لأبناء علي،أينما كانوا،وبأي لسان نطقوا 💚