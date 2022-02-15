المقالات

"عليچ علي"..!ّ

93 2022-02-15

  د.أمل الأسدي ||   إذا كنتِ عراقية؛فلا بد أنكِ قد سمعتِ هذه العبارة"عليچ علي"  - كلما زرتِ بيت أهلكِ،تجلس أمُّكِ تتحدث إليكِ وتسألكِ عن أحوالكِ وتقول لكِ: عليچ علي خوما محتاجة شي؟ وتردين عليها: لا والله يمة مامحتاجة شي،سلامتچ!  - وحين تهمّين بالمغادرة،توصلك إلی الباب وهي تردد: ـ خلي انطيچ  كبة للجهال وتردين عليها: ـ شكرا أمي، لافّة كبة والله ـ وترجع لتؤكد عليكِ: ـ عليچ علي، خل اخليلچ كبة، دولمة، طرشي،گولي شمحتاجة؟! - فتردين عليها: تعيشين... والله ما محتاجة شي! ـ ولابد أنكِ سمعتها مرارا وهي توصي زوجكِ: عليك علي، دير بالك عليها!!  ـ وحتما سمعتها وهي تنادي"ياعلي" حين تكونين علی وشك الولادة!!  ـ وكثيرا ما سمعتِ أمَّك في الشدائد  تدعو وتقول: "احضرنا يا علي" أو " ماعدنا غيرك يا ابا الحسن"  ـ وحتما سمعت جدتك أو أمّكِ وهي تردد: يا علي،يابو الحسن،يا مجابل الحلة حليت كل مشكلة،مشكلي حلة!  ـ وكثيرا ما سمعت أمّكِ وهي تلاعب أطفالك وتغني لهم: يا ابو الحسن خليها  لعابة والعب بيها يا ابو الحسن باريها  ـ وكلما أغلقتِ الباب مغادِرةً سمعت: الله ومحمد وعلي وياچ ـ ومنذ الطفولة وأنتِ تستلذين المكسرات والزبيب في كل يوم خميس حين تعدُّ أمُّكِ طبق (حلال المشاكل) وتجلسين مع إخوتكِ تنتظرين أن تكمل دعاءها وهي تتمتم:    ناد عليا مظهر العجائب   تجده عونا لك في النوائب    كل هم وغم سينجلـــي  بولايتك يا علي ياعلي ياعلي  هكذا بيوتنا عامرة بحبِّ علي بن أبي طالب💚  فهو أبونا أبو الصغير والكبير أبو الأيتام والمستضعفين سندٌ لكل مكسور بلسمٌ لكل مجروح وقد قال رسول الله الأعظم (صلی الله عليه وآله): (يا علي،أنا وأنتَ أبوا هذه الأمة)  مبارك ميلاد أبينا💚 مبارك لأبناء علي،أينما كانوا،وبأي لسان نطقوا 💚
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قرار علي غير مرتهن..!
العشاء الاخير .شيعة السلطة
"عليچ علي"..!ّ
حب الامام علي متصل بالعقل في عمق الوعي
قراءة فنية؛ الامام علي (ع) قران الفجر
ضربة الخندق..!
حلم واغلبية سياسية
(70)  تعيقات على ماينشر في صفحات الفيسبوك
تعديل الدستور واجب وطني مقدس
الامام علي (ع)..صوت الانسانية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
شرار : مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD : هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي : فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع :
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل : الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع :
فجيعتك..
مرتضى الحجامي : ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع :
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن : تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع :
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك