قراءة فنية؛ الامام علي (ع) قران الفجر

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يوسف الكاتب || * الولادة التجئت السيده فاطمة بنت اسد ع الى الكعبة وهي حامل في شهرها الاخير ....ارادت الدخول الى الكعبه لكن ما حاولت ان تدخل من الابواب شء ما منعها عن ذلك .وهناك راي يقول ان الابواب وسخه من قبل الناس لكثرة ذنوبهم ...راحت تدعي الله سبحانه وتعالى ......الهي اقسم عليك بحق هذا الجنين الذي في بطني الا ما يسرت علي ولادتي ما ان انتهى دعاؤها فان جدار الكعبة انشق نصفين فدخلت الى الكعبه ....وانتشر خبرها وبقيت ثلاثة ايام داخل الكعبه من يوم الاربعاء وحتى يوم الجمعه النبي محمد ص وجمع غفير من الناس ينتظرون واذا بفاطمه ع تخرج من نفس المكان الذي دخلت منه وتحمل معها طفل اجمل من النور استقبله النبي محمد ص وقبله وبارك فيه ...... * ميلاده ١٣ رجب يوم الجمعه المبارك ولدته في حرم الاله وامنه والبيت حيث فناؤه والمسجد بيضاء طاهرة الثياب كريمة طابت وطاب وليدها والمولد مالف في خرق القوابل مثله الا ابن امنة النبي محمد * معنى اسم علي الاسم اختاره الله سبحانه وتعالى ...وشق لنا اسمين من اسمائه محمود ....وانا محمد ص ... والله الاعلى ......وهذا علي ع ........ يافاطمه سميه عليا.....اني شققت اسمه من اسمي وادبته بادبيء علي ....معناه من العلى .....من الجاه ....من الرفعة ...من السمو ....من العروج ...من النقاء ....من الطهر ...من الكمال .... وعندما نقول ياعلي ع ...انما نستمد منه الاراده والحريه والامل والعزيمه ....تكبرنفوسنا ونصبح اقوياء مملوئين بالامل والاشراق ...... والقران الكريم ...واستعينوا بالصبر والصلاه ...وعلي ع امام الصبر وامام الصلاة * قال النبي محمد ص بحق علي ع ١..علي ع خير البشر ومن ابى فقد كفر ٢..لو اجتمع الناس على حب علي بن ابي طالب لما خلق الله النار ٣..عنوان صحيفة المؤمن يوم القيامه حب علي ابن ابي طالب ٤..ضربة على يوم الخندق افضل من الثقلين ٥..ياعلي من قتلك فقد قتلني ومن ابغضك فقد ابغضني ومن سبك فقد سبني لانك مني كنفسي روحك من روحي وطينتك من طينتي من كنت مولاه فان عليا مولاه اللهم عاد من عاداه ووال من والاه ٧..حب علي عباده وافضل العباده * الايتام كل ليله يحمل الامام علي ع الخبز واللحم والعسل وما لذا وطاب ويطرق ابواب الايتام والفقراء والمحتاجين وهو ملثم كي لايعرفه احد يعطي للناس من قلبه ورحه الالهيه ............... * بيت المال الامين على بيت مال المسلمين الامام علي ع كان كل يوم اثنين وخميس يوزع المال على الناس بعدها يصلي لله صلاة الشكر ويغسل البيت وينظفه....ودائما يردد في بيت المال هذه العباره ياصفراء ويابيضاء غري غيري ...... نستسف من عمل الامام في بيت المال ١...ان الامام كان مسؤؤلا عن الاموال وعن توزيعها على مستحقيها بكل امانه ٢...الناس عيال الله اعطاءهم حقهم بالحق ٣...تخصيص من بيت المال مقدار للعاجزين عن العمل ٤ ...الايتام منحهم راتبا شهريا ٥...القضاء على المتسولين .عن طريق منحهم راتب شهريا من بيت المال تزويج الشباب بمنحهم مال من بيت مال المسلمين ٦...المسوؤليه خدمة الناس وقضاء حوائجهم ٧..من خلال بيت المال قضى الامام علي ع على البطاله * خصف النعل كان بخصف نعليه بيده وحينما راه ابن عباس ..فاجابه الامام علي ع .انه عندي افضل من امارتكم الا ان اقيم حق او ادفع باطل * الدنيا قال الامام علي ع ...الدنيا ...تغر.....وتضر .....وتمر....ثم قال لنا كلام اخر وعلينا ان نفكر....... اه .......اه.......اه.......من قلة الزاد ......ووحشة الطريق.........وبعد السفر...... ثم وصف لنا القبر....القبر.....هو بيت الظلمة .........وبيت االدود .......وبيت الوحشة .......وببت الغربه.......