ضربة الخندق..!

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يوسف الكاتب || ان ضربة علي يوم الخندق هي افضل من عبادة الثقلين .........هذا قول النبي محمد ص ....ماءا يعني هذا الكلام ... الثقلين هما ...الثقل الاول الانسان ....الثقل الثاني هم الجن .... النبي محمد ص قال لاعطين الراية غدا رجلا كرار غير فرار يحب الله ورسوله ...ويحبه الله ورسوله ضربة الامام علي ع اذلة اليهود والى يومنا هذا .فاذا كانت ضربته افضل من عبادة الثقلين فكيف بباقي اعماله ع صدق النبي محمد ص حينما قال ....ياعلي لايعرفك الا الله وانا * الرقم ١٣ كثرة الاقاويل والاجتهادات والامزجه والافترائات حول الرقم ١٣ ...ثلاثة عشر .افلام مسلاسلات مسرح مقالات افتتحايات ان الرق ١٣ رقم مشوؤم ونحس وكئيب هل كلامهم سليم ام يحمل خبث ومرض ....الجواب نجده في القران الكريم ..... سورة يوسف ...يابت اني ارى في المنام احدى عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين اا....كوكب ...زائدا ...الشمس ..١ ...والقمر ...١..... يكون المجموع ١٣ ثلاثة عشر ..................... سورة الفجر ...والفجر وليال عشر والشفع والوتر ١٠.....ليال زائدا....الشفع ٢.....زائدا الوتر ١.......... المجموع ...يساوي ١٣...ثلاثة عشر ...نستنتج من هاتين الايتين الكريمتين ان الرقم ثلاثة عشر رقم امل وخير واشراق .....اذن ماسبب كلام المرضى ...انهم ماوجدوا اية شائبه اوثغره او ضعف على الامام علي ع ...راحوا يشوهون اليوم الذي ولد فيه فما اقبحهم * ليالي القدر في القران الكربم سورة باسم القدر ذات خمسة ايات مباركه ...وقد فصل رسول الله ص وحدد ايام القدر واعطانا علامات لمعرفتها ....الليالي هي ليلة ١٩ ....تسعة عشر ليلة ٢١ ...احدى وعشرين ليلة٢٣...ثلاثة وعشرين ولامام علي ع ضرب ليلة التاسع عشر .....واستسهد ليلة الحادي والعشرين..........والله سبحانه وتعالى انزل القران الكريم في ليلة القدر المباركه ....فثمة قران في ليلة القظر ينزل ... وثمة قران في ليلة القدر يعرج الى الملكوت انها روح الامام علي ع تعرج الى الله جلى وعلى فاية روح الهيه هذه التي تعرح الى السماء في ليلة القدر * ليلة القدر .....١٩...رمضان ...وحركة الاواز هم الامام علي ع في ليلة التاسع عشر من رمضان بالخروج من بيته الاوز طفن عليه وصحن .واحاطن به وكان هو في المركز وهن يصحن ويرفرفن عليه وطوافهن بحركة دائريه اجابهن الامام علي ع صواحن تتبعها نواح هي هي الليله التي وعدنيها حبيبي رسول الله محمد ص * المئزر وصل الامام علي ع الى الباب انحل مئزره وهوى الى الارض اشدد حيازيمك للموت فان الموت لا قيكا كما اضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيكا وصل الامام ع الى المسجد اذن ...لكن هناك من اهل الغدر من ينتظره ...كبرالامام تكبيرة الاحرام وصلى فسجد في صلاته ثم رفع راسه ...لكن ابن ملجم ...لع..ضربه على راسه بالسيف االمسموم قال الامام فزت ورب الكعبه هتف جبرائيل ع في السماء ...تهدمت والله اركان الهدي قتل علي المرتضى ...قتله اشقى الاشقياء هبت ريح مظلمه سوداء عاصفه ...انطمست والله اعلام الهدى ... * المستجار بنى النبي ابراهيم ع البيتوجعل له بابين باب الى المشرق وباب الى الى المغرب والذي يسمى بالمستجار لان الناس تريد الخلاص من ذنوبهم فيلتجئون اليه للبركه.لكن ببركة وليد الكعبه انشق الى نصفين ودخلت فاطمه بنت اسد ع وبقيت ثلاث ايام وخرجت من نفس مكان الدخول.وهءه كرامه للمولد علي ع وكل ما مرت هءه الذكرى ذكرى الميلاد ومن فتحت المستجار ينبثق عطرا الهي علويا كرامه لعلي ع ....لكن يبقى سوال اخر لما يطوفوا الحجاج حول بيت الله الحرام ...السبب يكمن حول النور المتولد في الكعبه اي ان الروح تطوف حول الروح والماده تطوف حول الماده اي ان الطواف في الحج هو طواف حول الامامه. وهذا هو سر الطواف * سوال ....؟ مالذي دفع الاواز للطواف حول اميى المؤمنين علي ع ...ونحن نعرف بان الله جلى وعلى ترك لنا في الحياة قوانين علبنا ان نتحرك بها ومن خلالها نرجع الى سوالنا ...كيف تحركت الاواز ....الحواب لكل فعل رد فعل يساويه بالمقدار ويعاكسه في الاتجاه الاوز طافت حول علي ع ...لانها ارادت ان تودي جزء من الجميل الذي اغدقها بهن الامام علي ع .لانه كان يخصص وقت من راحته ويطعمهن الطعام ويسقيهن الماء وهذا ما نسميه اليوم الرفق بالحيوان ... * سوال.....؟ نستشف من فعل الامام علي ع . الامام وهو مسوؤل عن العالم الاسلامي كان يخصص وقت من راحته للحيوان هل خصصنا نحن المسوؤلين وقت من عملنا للاخربن وعاملنام معامله انسانيه المسوؤلبيه خدمة الناس وليست ترف وابتزاز للمال والجري وراء الدنيا المسوؤليه امانه نرفع بها عملنا الى الله ورسول والامام . المسورليه تواضع واخلاص وعمل استثنائي عمل المسوؤلعمل جماعي مع من يعمل معه ولايسجل العمل باسم المسوؤل وانما باسم المجموعه...لاننا نعمل وفق ماهية امام زماننا المسوؤل سيقف طويلا امام الله وعليه ان يدافع عن نفسه امام الخالق * فتحة المستجار من الذي شق الجدار لفاطمه ع بعد ما كانت حامل ودعت الله سبحانه وتعالى بحق الجنين فشق الجدار الى نصفين...هل كان شق الجدار مجرد دعاء ام صدفه ام حاله استثنائيه...ام ماذا....؟؟ ؟. الله سبحانه هو عالم الغيب ويعرف ما يجري عليه لذا فان شق الجدار جاء عن طريق استحقاقة ... لان راس هذا الوليد المبارك سيضرب بالسيف المسموم ويشق راسه وتسيل الدماء الطاهره وتخضب لحيته.....فايهما عند الله وعند الانسان افضل ....شق الجدار الى نصفين ....ام شق راس الامامه الى نصفين... فان الامام علي ع قدم كل ما يملك للاسلام .قدم زوجته وهي اول امراءة استشهدت دفاعا عن الامامه ....ولازالت تضحياته مستمره والى يوم القيامهفي سببل الدين الاسلامي .