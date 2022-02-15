(70)  تعيقات على ماينشر في صفحات الفيسبوك

اياد رضا حسين ||

ومنها على سبيل المثال :-

(بمناسبة ذكرى الانقلاب العسكري الدموي الذي اطاح بحكومة عبد الكريم قاسم في 8/2/1863 , فقد كانت هنالك تعليقات واراء كثيرة ومنها انه لماذا هؤلاء الذين جاءوا الى الحكم بعد 2003 لم يذكروا شيئ عن هذة الشخصية ويتجنبوا الحديث عن فترة حكمها ؟؟!!) وقد علقت على ذلك بالاتي :

عبد الكريم قاسم هو الضابط اللامع الكبير الذي كان ينتمي الى ارفع مؤسسة عسكرية عرفت في الشرق الاوسط والذي تخرج من ارقى المعاهد والمؤسسات العسكرية ،،، هذه الشخصية المهمة التي تركت بصماتها في مرحلة مهمة من تاريخ العراق الحديث ، والتي احبها وعشقها جمهور واسع جدا من العراقيين والتي لازال هذا الحب شائعا لحد الان حتى عند اجيال لاحقة لم يشهدوا تلك المرحلة ،،،

وفي الحقيقة فان اهم الصفات التي اقترنت بهذة الشخصية ويذكرها العراقيون هو النزاهة والبساطة مقارنة بالحكام والمسؤولين الذين شهدهم العراق خلال الاربعين سنة الاخيرة ، الذين عاثوا في الارض فسادا وعاشوا في قصور عاجية وتناولوا طعامهم بملاعق من ذهب واستحوذوا وجمعوا ، وبددوا وسرقوا الملايين والمليارات ،، والذين قد كثير منهم لم يحصلوا على شهادة الاعدادية او لديهم شهادات عليا ،، ولكن عليها الكثير من علامات الاستفام ،،

لقد كان عبد الكريم قاسم من المجتمع البغدادي الاصيل المتحضر البعيد عن قيم البداوة والتعرب وثقافة (الغزو النهب والفرهود) ، او عقد النقص والدونية او نزعة الانتقام والثأر ،، ولذلك كان نزيها بكل ماتعنيه هذة الكلمة حيث اصبح هذا الوصف ملازم لاهم صفاته الشخصية ، ولذلك فان هؤلاء الحكام والمسؤلين السراق واللصوص يحاولون الابتعاد واجتناب اي حديث عن زعامته وكل ماله صلة بفترة حكمه او الاشارة الى شخصيته ونزاهته ، على الرغم من اهميتة تلك الفترة ، لانهم يعتبرون ذلك فضيحة لهم ، على الرغم من ان عدد ليس بالقليل منهم هم من (مجتمعات وطبقات كانت محسوبة على الخط القاسمي ومن اشد المحبين له) ، ابان تلك المرحلة .

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