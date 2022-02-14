المقالات

عيد حب الشهيد..


 

قاسم الغراوي *||

 

جميل أن تنتشر قيم التسامح والحب بين الناس بذكرى مناسبة تاريخية رمزية وبدونها ، فالإنسان بطبيعته ابن بيئته وهو بحاجة لكل هذه القيم الإنسانية والى التوادد والمحبة والاحترام والتعبير عنها بكل ماهو متاح له .

يوم الحب أو عيد الحب أو عيد العشاق أو يوم القديس فالنتين (بالإنجليزية: Valentine's Day)‏ هو احتفال مسيحي يحتفل به كثير من الناس في العالم في 14 فبراير حسب الكنيسة الغربية أو في 6 يوليو حسب الكنيسة الشرقية من كل عام، حيث يحتفلون بذكرى القديس فالنتين ، وشمل هذا الاحتفال السنوي غالبية الشعوب العربية حيث يحتفلون بالحب والعاطفة  ويعبر فيه المحبون عن حبهم لبعضهم البعض عن طريق إرسال بطاقة معايدة أو إهداء باقة من الورد وغيرها لأحبائهم .

في هذا اليوم نستذكر معآ حبآ من نوع اخر  لأشخاص  رحلوا عنا بدون وداع .. رحلوا كي نستمر بهذا الحب في هذه الحياة دون أن ننساهم .. ضحوا من أجل أن نبقى ننعم بالحياة بغيابهم وكان حقا علينا أن نستذكرهم بكل فخر وحب واعتزاز في هذا اليوم .

لتنطلق الليلة والدعوة عامة حملة (عيد حب الشهيد ) برعاية الشعب العراقي عرفانا بالجميل وتثمينا لدور الشهداء الأبرار في حماية العرض وتحرير الارض من دنس د111عش وتتمثل بقراءة سورة الفاتحة على ارواح الشهداء ونثر اكاليل الورود على تلك الارواح التي تخبرنا وهي تلامس السماء بالسعادة مرفرفة في سماء وطن يستحق المجد وشعب يعشق الحياة.

الرحمة لشهدائنا الابرار

والنصر لجيشنا وحشدنا وقواتنا الامنية البطلة.

 بهم ننتصر وبهم يظل الوطن .

 

* كاتب /محلل سياسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الخميني، الجوزة التي بيد هشام بن الحكم..
الكرد ومنصب "رئيس الجمهورية"
عيد حب الشهيد..
اسباب ابتعاد الشباب عن الله سبحانه وتعالى.
أنشودة"علي إمام العالمين" رسالة فنية ناجحة!  إلی الإمام علي(ع) في ذكری ولادته
الاطار..انتصار قانوني وشعبي يعوّض خسائر السياسة .
صنمية الشرقية والغربية التي تحكم
ضحايا ملجأ العامرية وجه لرعونات صدام
ضوء على قرار المحكمة بإقصاء زيباري
هل العبيدي ومشعان بعد زيباري؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
شرار : مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD : هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي : فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع :
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل : الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع :
فجيعتك..
مرتضى الحجامي : ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع :
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن : تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع :
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك