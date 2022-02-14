قاسم الغراوي *||

جميل أن تنتشر قيم التسامح والحب بين الناس بذكرى مناسبة تاريخية رمزية وبدونها ، فالإنسان بطبيعته ابن بيئته وهو بحاجة لكل هذه القيم الإنسانية والى التوادد والمحبة والاحترام والتعبير عنها بكل ماهو متاح له .

يوم الحب أو عيد الحب أو عيد العشاق أو يوم القديس فالنتين (بالإنجليزية: Valentine's Day)‏ هو احتفال مسيحي يحتفل به كثير من الناس في العالم في 14 فبراير حسب الكنيسة الغربية أو في 6 يوليو حسب الكنيسة الشرقية من كل عام، حيث يحتفلون بذكرى القديس فالنتين ، وشمل هذا الاحتفال السنوي غالبية الشعوب العربية حيث يحتفلون بالحب والعاطفة ويعبر فيه المحبون عن حبهم لبعضهم البعض عن طريق إرسال بطاقة معايدة أو إهداء باقة من الورد وغيرها لأحبائهم .

في هذا اليوم نستذكر معآ حبآ من نوع اخر لأشخاص رحلوا عنا بدون وداع .. رحلوا كي نستمر بهذا الحب في هذه الحياة دون أن ننساهم .. ضحوا من أجل أن نبقى ننعم بالحياة بغيابهم وكان حقا علينا أن نستذكرهم بكل فخر وحب واعتزاز في هذا اليوم .

لتنطلق الليلة والدعوة عامة حملة (عيد حب الشهيد ) برعاية الشعب العراقي عرفانا بالجميل وتثمينا لدور الشهداء الأبرار في حماية العرض وتحرير الارض من دنس د111عش وتتمثل بقراءة سورة الفاتحة على ارواح الشهداء ونثر اكاليل الورود على تلك الارواح التي تخبرنا وهي تلامس السماء بالسعادة مرفرفة في سماء وطن يستحق المجد وشعب يعشق الحياة.

الرحمة لشهدائنا الابرار

والنصر لجيشنا وحشدنا وقواتنا الامنية البطلة.

بهم ننتصر وبهم يظل الوطن .

* كاتب /محلل سياسي

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