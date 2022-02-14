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التمسّك بالحقّ وحالة التّــوازن


 

الشيخ محمد الربيعي ||

 

سنتطرق الى اهم الخصال التي يجب توفرها بالعموم و القادة و من هو عامل في السياسة و العمل الرسالي بالخصوص ، و هذه الخصلة مما ذكرها الرسول الخاتم محمد ( ص ) رسول البشرية و قائدها نحو السلام والامان ، حيث اشار ( ص )   : 

 ( و إذا غضب لم يخرجه الغضب عن الحقّ )

 قد تختلف مع شخصٍ أو تعاديه ، و عادةً ، و بحسب ذهنيَّتنا ، فإنّنا إذا غضبنا على شخص ، فلا نقبل أن نقول فيه كلمة حقّ ، بل ننزله إلى أسفل الأرضين .

 يجب أن نتوازن في الغضب ، و -التوازن هو أن تضع غضبك في جانب ، ونظرتك إلى قيمته و موقعه و إمكانيّاته في جانبٍ آخر - ، و الله تعالى يحدِّثنا عن هذه الفكرة في كتابه الكريم الدستور العظيم ، و لكن القليل منّا من يفتح عقله و قلبه للقرآن ، يقول تعالى: [ وَ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ] ، بحيث لا تمنعك العلاقة السّلبيَّة مع الآخر من أن تعدل بالكلمة و الحقوق .

فأولى ممن هو داخل ضمن دائرة الاسلام و الايمان ، ان يكون ممن تحلى بهذه الخصلة ، التي هي من اهم ادوات بناء ذات متحكمة بافكارها ، و ردود افعالها ، فيجب ان لا يكون الغضب لدى القائد ، لدى السياسي ، لدى العامل بالمجتمع الرسالي ، سببا و مبررا عدم قول الحكم العادل  بالتقييم ، او التصويت ، او الانتخاب ، او اي مشروع اشتركت فيه الاراء ، ممن يكون هناك غضبا صادر ، بل يجب وضع الغضب على جانب ، واعطاء التقييم او تصويت حقة فيمن كان غضبي منه ، و تشجيع على بقاء و صمود كلمة الحق ، مراعاة للمصلحة العامة

نسال الله حفظ الاسلام و شعبه

نسال الله حفظ العراق و شعبه

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