العراق والحرب والسلام..!

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هادي خيري الكريني || ( جابوا الخيل يقلموا اظافرها والخنفسانة قدمت رجليها) يقال ان في وقت ما في سالف الزمان من كانت الحيوانات تتكلم بمنطق يفهمه الإنسان شنوا حملة لتقليم اظافر الخيول . وتقدمت خنفساء لتقليم اظافرها وراحت مثل . محل الشاهد العراق يطلب من رعاياه مغادرة اوكرانيا خوفا من الحرب وهم اصلا هجروا البلد طلبا للسلامة من جحيم الحرب وشظف العيش، بعد ان استولت على ثروات البلاد عصابات ومنهم العصابات البرزانية وقطعت كل سبل العيش الكريم من مواطنيها مما اضطرهم إلى الهجرة . وتذكرت مواطينينا من كردستان الذين ماتوا على حدود اوكرانيا من البرد والسقيع طلبا للسلامة من قمع سيد كردستان والعرب السنة الانفصالي مسعود برزاني . والسؤال ؟ اين كانت الحكومة من كان المواطنين بين غريق داخل البحار وبين مهجر مهان يموت على حدود بلاد الحرب الأن من شدة البرد . وتذكرت مسؤول عراقي خرج علينا قال ان سبب الهجرة طلبا لتحسين حالتهم المعاشية وللرفاهية وكأنه مكتوب على العراقي ان لايطمح العيش برفاهية ،ويحسن حالته المعاشية . وهذا المسؤول كان أحد ثوار تشرين ( جماعة نريد وطن) واسترجعت كيف كان يتنقل بين القنوات الفضائية ويشتم عادل عبد المهدي ويصفه بالعميل ولا يرى نفسه وهو عميل للموساد وامريكا صعد على ظهر الغمان ! وانقلب عليهم مثل صعود برهم والحلبوسي صعدوا على ظهر الشيعة ولما استمكنوا داروا ظهورهم للشيعة تناغما مع المحتل . وحتى رئيس الوزراء لولا الفتح لما تسلم منصبه مع انهم ليسوا من اقترحه. اقترحه برهم واوحى لسائرون بأنه مقبول من المحتل فتم موافقة الفتح عليه ولا اعرف من الذي أوحى لهم . والان نحن في حيص بيص الوطن معروض للبيع نهارا جهارا والي معترض خلي يضرب رأسه بالحايط. من ربط نفظ البصرة بخط يوصل إلى إسرائيل عبر شركائه الاردن ومصر بسعر مخفض ويكلف العراق ثروة تكفي لاعماره مرتين . إلى الربط مع السعودية بمبلغ يخافون ذكره هكذا صرحوا وتشير التقديرات ان المبلغ يكفي إزالة كل محطات الكهرباء وبناء ضعفها بما يكفي العراق ويجعله يصدر كهرباء إلى كل الدول الإقليمية أموال يدفعها العراق للسعودية من اجل الحصول على 500 ميكا قالوا كمرحلة أولى ويمكن بعد خمس سنوات فلا يعرف سرهم الا الله..! .بلد تايه يشبه الهوسة العراقية بعد ثورة العشرين من جاءوا بالملوك استوردوا ملوك نعم والله استيراد مثل ما يفعلون الأن يستوردون وزراء استيراد مثل وزير المالية الذي صرج ان قلبه يحترق ألما عند التوقيع على صرف الرواتب ولا احد قال له بالدستور النفط ملك الشعب ويجب أن توزع موارده على الشعب وليس لك الحق بصرف دينار واحد منه وعلى الحكومة ايجاد موارد بديلة وليس مشكلة الشعب ان تكون عاجزة مع استقطاع مبلغ للوزارات الخدمية والغير منتجة مثل الدفاع والتربية والتعليم هكذا الأمر وهكذا كانت تدار دولة العراق من التاسيس إلى اليوم حتى هدام مع طغيانه فكان للشعب حصة ياخذ الوقود مجاني بسعر رمزي ( النفط والبنزين والكاز والزيوت ) والان وزير المالية قلبه يحترق ألم لانه استيراد بريطاني أصله عراقي لا يعرف عن العراق الا اسمه اذا أخذه لعلاوي الحلة اتيه اذا ما ياخذ تكسي ما يوصل لمطار بغداد . وعود على بدء شط بنا القلم الهوسة تقول ( جبتك من الحجاز وسويتك حكومة ولزميتك بيت انطيت البيت لمطرة ومطرة اتضاوغ بيه ). مهتمة بمواطنيها الحكومة تريد اخراجهم من دولة مهددة بالحرب نقول لهم يكفي تبعية حتى بالنوايا ! امريكا دولة عاهرة بكل القياسات اي مشكلة بالعالم وراها امريكا عدوة الشعوب وسبب الحرب التي يخاف منها العراق على رعاياه هو الدفع الامريكي بالنظام الاوكراني لمعاداة دولتهم الأصلية حيث أن الشعب الاوكراني هو جزء من الشعوب الروسية وكان ضمن الاتحاد الروسي قبل سنوات! ويكفي التكلم باسم العراق انتم لستوا بعراقيين لا بقول ولا بفعل نعم والله ولكن العيون عبرى والقلوب حرى . من مفارقات الدهر عند توقيع اتفاقية الربط مع السعودية! بحيث الوزير السعودي من هول المفاجأة قال انا وزير بدولة العراق وطلبوا ان يتم حمايتهم للاستثمار بالعراق بقانون خاص بالسعودية من اجل نهب العراق! مثل ما نهبوا اليمن طلبوا يستثمروا المنطقة المجاورة لهم بمبلغ من المال ثم استقطوا هذا الجزء من اليمن وضموه لدولة ال سعود بنفس الطريقة يردون ان يستولوا على الصحراء الغربية للعراق بما فيها بادية السماوة ويردون حماية لهذا المشروع بقانون من مجلس النواب وتم لهم ذلك وننتظر إقرار هذا القانون ولا يوجد معترض ابد الكل ساكت ! 13/2/2022