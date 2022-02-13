حدث لا تمحوه السنين

أم الصادق الشريف || لماذا نحيي ذكرى ولادة وليد الكعبة ؟ *ساجيب بشي من النثر واعتذر فلست بشاعرة انما نثر عشق الولاية* ياسائلي هلا عرفت من هو علي . ثم أجب هل يستحق الذكر والذكرى وحفل المولد ... ذاك هو من كافله محمد خير الورى.. ، ذاك هو من أبيه كان حاميا المصطفى.. ،ذاك هو من أمه كافلة محمد في يتمه دون النساء.. ذاك هو من أوحي للكعبة أن تشتق ليوضع فيها طاهرا مطهرا.. ذاك هو من خص بالتكريم لم يسجد للاصنام يوما ولم يكرم غيره في عصره من الورى إلا النبي المصطفى .. ذاك هو من بسيفه نادى جبرائيل أن لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي المرتضى.. ذاك هو الكرار في الحرب تخشاه العدا .. ذاك هو البكاء في المحراب تواضعا للخالق المتعال ساجدا مناجيا .. ذاك هو من قال عنه المصطفى أنت مني ياعلي مثل هارون من موسى النبي إلا النبوة ماتورث بعديا... ذاك هو من زوجته سيدة نساء العالمين كانت له مختارة دون الورى.. ذاك هو من أبناه سيدا شباب أهل الجنة إمامان قاما او قعدا ريحانتان للمصطفى ... ذاك هو من في علمه باب مدينة علم المصطفى.. ذاك هو من في القضاء ماقيل عنه ان لولا علي لهلك ذاك المسمى عمرا... تلك الشهادة قطرة من بحر لجي عميق يعلمه من خالفه تعنتا .. ذاك هو من اختير له حتى محل شهادته محراب الصلاة مطهرا .. ذاك هو من اختير وقت شهادته ليالي القدر نزول الوحي وذاك فضل لا ينال إلا بتدبير الإله الحكيم المدبرا... ،ذاك هو من هو الوحيد ، نعم الوحيد لما ضربه بالسيف أشقا الأشقياء قال فزت فارحا مستبشرا.. ذاك هو الوحيد من بعد النبي ولايته هي الفلاح وسر النصر ومن تولاه فهو الغالبا... فيا أيها اللائم حبي للوصي هلا قرأت تلك السطور ، فإن وجدت في غيره تلك الصفات فلك حق اللوم وإلا إنتهي وكن لمن هذه صفاته تابعا ومقتدي متوليا.. فإنه لا لن يقودك للردى لا، ألف لا، بل حزبه أعزة ومفلحون وغالبون لا يهزموون وبولايته دسنا اعلام الطغاة المعتدين باقدام حفا.. ثمان اعوام قد مضت واليماني رافع راية الكرار كالمعجزة منتصرا .. والقادم أعظم اقسم أنني واثقة أن سر النصر لمن تولى حيدرا.. ومن تولى له عدو فإنه خاسر وخازلازم للعار والتطبيع ولليهودي راكعا.. نشكر إله الكون ذي اعزنا بولاية الكرار ذي ولايته عز المعاش وبعد موتي شفاعة المختار عند الكوثرا * مناجاة *اللهم بما لعلي عندك من مكانة عجل بالنصر والفتح المبين لمحبيه في اليمن وكل محور المقاومة*.. واقض حاجة في نفوس المؤمنين انت بها عالم يا االله اكرر الاعتذار لست شاعرة انما نثر عشق الولاية.. ذكرى ولادة وليد الكعبة ألا إن انشقاق الكعبة لدخول مربية الرسول لتدخل تضع الوصي داخلها لا يغفر لنا أن نقلل من شأن الذكرى، انه علي سر الغلبة والنصر والعزة انه من ولد في الكعبة وأعلنت ولايته في الحج واستشهد بمحراب المسجد،انه وصي خاتم الأنبياء وزوج سيدة النساء ووالد سيدا شباب اهل الجنة ...



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