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ِالوطن والمواطن والسياسةِ


  قاسم الغراوي *||                                                                                   الخبز معجون بالسياسة ، والزيت مطبوخ بالسياسة ،  والحروب مرتبطة بالسياسة ، والجوع له علاقة بالسياسة ، والظلم تابع للسياسة ، والاقتصاد ذراع السياسة ، وكل ماحولنا حتى القصائد التي نكتبها هي من قهر السياسة .  عذرا فانا انام واستيقظ يوميا على اخبار السياسة ،  زيادة الاسعار وطوابير الناس باالانتظار للحصول على مبتغاهم  مرتبط بالسياسة ، والكهرباء والماء والنفط ، وراحة وسعادة الشعوب وقهرها له علاقة بالسياسة .    الخوف والامن والاستقرار وسعر الدولار وقيمة ماموجود في البلاد  تتحكم فيها السياسة . الحرب والسلام والاعمار والدمار مرتبط بقرار السياسة . سيداتي آنساتي سادتي ؛ هل في ذهنكم شيء ما نسيته لم يرتبط من قريب او بعيد في حياتنا بالسياسة ، وهل تتفقون معي ان هجرة عقولنا الى الخارج هي بفعل السياسة وانتم هناك في المهجر اينما كنتم  تركتم البلاد بفعل انتكاسات السياسة في بلدانكم .   ؛ نعم حينما تمتلك الدول الثروات وتحافظ عليها وتحاول ان تسعد شعبها مرتبط بسياسة ذلك البلد المتزنة ، وحينما تخطط الدول وتدير عجلة الاقتصاد بنهج صحيح ومدروس يحتاج الى سياسة ، وعندما تمتلك الدول قرارا خاطئا وتشن حربآ فان ذلك يرتبط بقرار رجال السياسة ، وحينما يموت الناس في البلاد بفعل الحروب هو بسبب اخطاء السياسة . الزيت والخبز والطاقة وزيادة الاسعار والافلاس في البلاد والظلام والضياء هو بفعل عامل السياسة التي يتحكم فيه السياسي ويخطا ويصيب في سلطته السياسية . في غالبية بلداننا العربية والاسلامية وماتمر به من ازمات وديون وتراجع وتبعية هو غياب التخطيط الاستراتيجي والادارة الصحيحة للبلاد ، وعدم هدر المال العام ومحاربة الفساد والنزاهة ، وتطبيق القانون والاهتمام بالتعليم وصحة المواطن كلها تصدر من رجل سياسي يقود البلاد لينهض بها او يدمرها  . غنية البلاد كانت يهوي بها الى القاع ، او فقيرة يصعد بها للقمة رغم اختلاف الموارد وقلتها وانعدامها ولكم في دولنا صورة واضحة ناطقة . وكل المواضيع التي اكتبها الان او  مستقبلا باذن الله بعيدا عن السياسة ولكنها تدور في فلك السياسة دمتم بسلام وبعيدا عن صداع السياسة .      *كاتب /محلل سياسي
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