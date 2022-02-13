ِالوطن والمواطن والسياسةِ

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قاسم الغراوي *|| الخبز معجون بالسياسة ، والزيت مطبوخ بالسياسة ، والحروب مرتبطة بالسياسة ، والجوع له علاقة بالسياسة ، والظلم تابع للسياسة ، والاقتصاد ذراع السياسة ، وكل ماحولنا حتى القصائد التي نكتبها هي من قهر السياسة . عذرا فانا انام واستيقظ يوميا على اخبار السياسة ، زيادة الاسعار وطوابير الناس باالانتظار للحصول على مبتغاهم مرتبط بالسياسة ، والكهرباء والماء والنفط ، وراحة وسعادة الشعوب وقهرها له علاقة بالسياسة . الخوف والامن والاستقرار وسعر الدولار وقيمة ماموجود في البلاد تتحكم فيها السياسة . الحرب والسلام والاعمار والدمار مرتبط بقرار السياسة . سيداتي آنساتي سادتي ؛ هل في ذهنكم شيء ما نسيته لم يرتبط من قريب او بعيد في حياتنا بالسياسة ، وهل تتفقون معي ان هجرة عقولنا الى الخارج هي بفعل السياسة وانتم هناك في المهجر اينما كنتم تركتم البلاد بفعل انتكاسات السياسة في بلدانكم . ؛ نعم حينما تمتلك الدول الثروات وتحافظ عليها وتحاول ان تسعد شعبها مرتبط بسياسة ذلك البلد المتزنة ، وحينما تخطط الدول وتدير عجلة الاقتصاد بنهج صحيح ومدروس يحتاج الى سياسة ، وعندما تمتلك الدول قرارا خاطئا وتشن حربآ فان ذلك يرتبط بقرار رجال السياسة ، وحينما يموت الناس في البلاد بفعل الحروب هو بسبب اخطاء السياسة . الزيت والخبز والطاقة وزيادة الاسعار والافلاس في البلاد والظلام والضياء هو بفعل عامل السياسة التي يتحكم فيه السياسي ويخطا ويصيب في سلطته السياسية . في غالبية بلداننا العربية والاسلامية وماتمر به من ازمات وديون وتراجع وتبعية هو غياب التخطيط الاستراتيجي والادارة الصحيحة للبلاد ، وعدم هدر المال العام ومحاربة الفساد والنزاهة ، وتطبيق القانون والاهتمام بالتعليم وصحة المواطن كلها تصدر من رجل سياسي يقود البلاد لينهض بها او يدمرها . غنية البلاد كانت يهوي بها الى القاع ، او فقيرة يصعد بها للقمة رغم اختلاف الموارد وقلتها وانعدامها ولكم في دولنا صورة واضحة ناطقة . وكل المواضيع التي اكتبها الان او مستقبلا باذن الله بعيدا عن السياسة ولكنها تدور في فلك السياسة دمتم بسلام وبعيدا عن صداع السياسة . *كاتب /محلل سياسي