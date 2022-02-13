المقالات

كروة الدكتور والشيخ واصلة !( حديث الكوستر)


 

د. قاسم بلشان التميمي ||

 

في رحلة جديدة من رحلات الكوستر بقيادة السائق فرحان الغضبان، سمع فرحان أصوات العبرية تتعالى ،فقال ( عمي شنو هاي الهوسة والصياح) ، فقال له احد الركاب واسمه ابو حقي ( ماكو شي. بس انت يافرحان استمع جيد لكلام العبرية وسوف تفتهم كل القصة )

فسمع فرحان الغضبان كلام احد الركاب في الكوستر  وهو يقول

( دكتور كروتك واصلة)، ثم قال راكب ثاني في الكوستر  ( شيخ كروتك واصلة) فتكلم راكب ثالث وقال ( عيوني شيوخ الكاعدين وره كروتكم واصلة) ، ثم تكلم راكب رابع وقال ( عيوني دكاتره الكاعدين كدام كروتكم واصلة )، فتحير فرحان الغضبان و( داخ دوخة قوية) من كثرة الدكاترة والشيوخ ، بحيث صار حادث للكوستر، وقال فرحان الغضبان ( العن ابو هيج  كوستر الي كل ركابه شيوخ ودكاترة) ، وانتهت الحلقة على امل ان ترجع الشيخة لشيخ واحد هو صدك شيخ وان يكون الدكتور هو دكتور حقيقي دارس وتعبان على نفسه.

وأضاف فرحان الغضبان( من هذا أمورنا مخربطة لان الكل شيوخ والكل تفتهم) وتابع كلامه( اهواية راح نقبض)

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حكومة الاغلبية واللجان البرلمانية
حدث لا تمحوه السنين
ِالوطن والمواطن والسياسةِ
الدفاتر العتيقة لشركة دايو (المُفلِسَة)
الثورة المعجزة في عامها 43”
كروة الدكتور والشيخ واصلة !( حديث الكوستر)
العراق..صراع الديمقراطية والأقوياء.
الازمة بين #روسيا واوكرانيا ليست كما تبدو
باقتضاب ...الجهاد التبييني
ومن جوف الكعبة بزغ نور الولاية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
شرار : مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD : هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي : فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع :
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل : الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع :
فجيعتك..
مرتضى الحجامي : ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع :
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن : تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع :
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك