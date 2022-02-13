كروة الدكتور والشيخ واصلة !( حديث الكوستر)

د. قاسم بلشان التميمي ||

في رحلة جديدة من رحلات الكوستر بقيادة السائق فرحان الغضبان، سمع فرحان أصوات العبرية تتعالى ،فقال ( عمي شنو هاي الهوسة والصياح) ، فقال له احد الركاب واسمه ابو حقي ( ماكو شي. بس انت يافرحان استمع جيد لكلام العبرية وسوف تفتهم كل القصة )

فسمع فرحان الغضبان كلام احد الركاب في الكوستر وهو يقول

( دكتور كروتك واصلة)، ثم قال راكب ثاني في الكوستر ( شيخ كروتك واصلة) فتكلم راكب ثالث وقال ( عيوني شيوخ الكاعدين وره كروتكم واصلة) ، ثم تكلم راكب رابع وقال ( عيوني دكاتره الكاعدين كدام كروتكم واصلة )، فتحير فرحان الغضبان و( داخ دوخة قوية) من كثرة الدكاترة والشيوخ ، بحيث صار حادث للكوستر، وقال فرحان الغضبان ( العن ابو هيج كوستر الي كل ركابه شيوخ ودكاترة) ، وانتهت الحلقة على امل ان ترجع الشيخة لشيخ واحد هو صدك شيخ وان يكون الدكتور هو دكتور حقيقي دارس وتعبان على نفسه.

وأضاف فرحان الغضبان( من هذا أمورنا مخربطة لان الكل شيوخ والكل تفتهم) وتابع كلامه( اهواية راح نقبض)