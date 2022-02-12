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الازمة بين #روسيا واوكرانيا ليست كما تبدو


 

مظهر الغيثي ||

 

ببساطة اقول ان الازمة لا تقاس بموازين القوة بين روسيا وبين أوكرانيا وحلفاءها فهذه قمة البساطة والتسطيح الفكري

لم تهدأ يوما المناوشات بين المعسكر الروسي وحلفاءها والمعسكر الغربي المتمثل بأمريكا وحلفاءها اوربا حتى تهدأ الان

ان الروس قالوها اكثر من مرة ابتعدوا عن حدودنا ومقترباتها ولم يستطع الغرب الا ان يفتعل الازمات ودائما حول الحدود الروسية ولا ننسى الازمات في الشيشان وغيرها فليس من مصلحة الغرب أن يبتعد عن عداء روسيا

لكن هذه المرة تختلف فهو ليس صراع سيادة بحرية فقط بل هو صراع بري وبمعنى أدق أنه لأول مرة يجري تهديد أمن روسيا وعلى المدى الاستراتيجي عبر أوكرانيا

وهنا لا بد من الاشارة الى ان الناتو وأوروبا عموما يحاولون مسك اكبر ورقة ضغط على اللاعب الروسي بالنيابة عن أمريكا وقد تؤدي هذه الحركة إلى نشوب الحرب فعليا

ان هذه المغامرة المحسوبة بدقة ليست بمعزل عن حسابات الصراع بين أمريكا والصين

يبدو أن أمريكا تريد من الروس أن يلتزموا الحياد في المعارك القادمة مقابل أن لا يتم تطوير ملف أوكرانيا وإن كان من روسيا العكس فاوربا ستقوم باشغال الروس عن أداء أدوار رئيسية لاسناد الصين

هكذا هو الأمر... صراع معسكرات والأرض واحدة والمعركة واحدة

المهم كيف نرعى مصالحنا كعراقيين وكيف نجنب شعبنا الشر ونبتعد به خارج دوائر هذه المعارك

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