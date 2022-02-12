الجمهورية الإسلامية قلب العالم الجديد

حازم أحمد فضالة ||

إيران الإسلام والحجاب، والمرأة العالمة المُخَلقة المحترمة وليست المبتذلة، إيران البرامج النووية للأغراض السلمية، والنانوتكنولوجي، والطب المتقدم والعلماء الأفذاذ، والتعليم.

الدولة العظمى في غرب آسيا حقًا حقا

وإن شاء الله في رسم النظام العالمي الجديد، تدخل الجمهورية الإسلامية؛ لتكون الدولة العظمى دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الجديد، ضمن عُصبة الأمم المتحدة الجديدة، التي يفرضها التغيير الجيوإستراتيجي الجديد، الذي تخطُّه القوى العظمى الثلاثة: الصين، روسيا، إيران.

أميركا إلى أُفول، أوروبا (مدن الثلج والصقيع وجحيم نقص الموارد الطبيعية)؛ إذا لم تخضع للمتغيرات، وتُسلِّم بها؛ فإنَّ أميركا العنصرية ستسحبها معها إلى قاع الأطلسي للغرق الأبدي، والخروج من صفحات التاريخ الحديث، وتكون ذكريات سطرها الزمن الغابر في غفلة من الشعوب.

مبارك لنا وللشعوب المستضعفة ولمحور المقاومة؛ ميلاد الثورة الإسلامية، والقوة والحفظ والمجد والشموخ للقائد الإمام الخامنئي (دام ظله)، وهو يهزم المعسكر الغربي ويمرغ أنفه بالتراب.

الرحمة والرضوان للإمام الخميني (رض).

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