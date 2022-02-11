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الصحة (١٢) امراض السرطان ...


  د.مسعود ناجي إدريس ||   العوامل التي تؤثر على الإصابة بالسرطان تشمل: العوامل الوراثية ، تلوث الهواء ، الإدمان والتدخين ، استهلاك الكحول ، ضوء الشمس ، المواد الكيميائية ، بعض الالتهابات ، الإجهاد والضغوط ، العوامل الصناعية ، الأسبستوس ، الرادون ، المركبات العضوية العطرية ، المواد الكيميائية التي تضاف إلى الأطعمة (مثل الراميل نتريت) ، الأدوية الكيميائية تستخدم لتصفيف الشعر وتلوين الشعر والهرمونات (= الإستروجين والتستوستيرون) والعوامل المثبطة للمناعة والأشعة السينية والنظام الغذائي وما إلى ذلك. هذه كلها حالات قد تكون فعالة في التسبب في السرطان. من حيث التغذية ، كلما زاد عدد الهيدروكربونات والألياف النباتية ، كان ذلك أفضل ، وكلما قل تناول الدهون ، قل خطر الإصابة بالسرطان لذلك ، يجب دائمًا تناول الفواكه والخضروات في النظام الغذائي. وتجنب تناول الأطعمة المالحة أكثر من اللازم. تجنب الأطعمة المقلية قدر الإمكان. أفضل طريقة لطهي الطعام هي طهيه على نار خفيفة. يجب تناول التمر والتين والفواكه والخضروات التي تحتوي على ألياف أكثر ، ويوصى بتناول الخضار والسلطات مع الطعام. يوصى بالوزن المتوازن للوقاية من السرطان ولذلك يجب أن نحاول دائمًا التحكم في وزننا باعتدال. المواد الحافظة ، مثل النتريت الداميت ، والتي تضاف إلى الأطعمة مثل النقانق ، هي مواد مسرطنة ويجب عدم الإفراط في تناولها. المدخنون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة بما يصل إلى عشر مرات أكثر من غير المدخنين ، وأولئك الذين يدخنون ما يصل إلى علبتين في اليوم هم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان 50 مرة.  ▪️ ممارسة الرياضة والنشاط البدني لماذا ورد ذكر التمرين في كتاب الصحة البدنية والعقلية؟ يمكن أن يؤدي الحفاظ على توازن وصحة الجسم إلى تعزيز الشخص في مسار الصحة البدنية والعقلية ، كما أن الخمول والسمنة والركود - الذي ينتج عن حياة الآلة - يخلق أسبابًا سلبية للسير والسلوك. لذلك ، فإن الحفاظ على التوازن في استخدام الطعام والتمارين الرياضية ، كمبدأ في خطة الحياة ، يبدو ضروريًا. يعتقد بعض الناس أنهم لا يعانون من أي مرض معين ، وأنهم يتمتعون بصحة جيدة ، وأنهم يتمتعون بلياقة بدنية ، لكن هذا غير  صحيح ، لان  نفس الأشخاص ، من أجل أن يكونوا في حالة بدنية جيدة ، يحتاجون إلى مزيد من التمرين والحركة. في هذا الصدد ، تم تقديم التحمل والقوة والمرونة لعدد من الحركات وتمارين الإطالة ، والتي من المهم أيضًا ترتيبها وتسلسلها. كما تبين أن الحفاظ على التوازن والتمثيل الغذائي واللياقة البدنية له أهمية خاصة لمن يسلك طريق الصحة الجسدية والعقلية ، لأن صحة الجسم تتسبب في حيوية ونشاط الروح ، وهي مناسبة للعامة...

 

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الصحة (١٢) امراض السرطان ...
يوم الله 11 / 2 / 1979
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