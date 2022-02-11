المقالات

افهمونا ياسادة..البعث فكر وسلوك..!


 

د.حميد الطرفي  ||

 

نردد كثيراً نحن الذين ذقنا ويلات البعث ومآسي حكمه من ذوي الشهداء والمضحين وكل الفقراء والكادحين ومن مختلف الشرائح والفئات والتوجهات من مواليد 1920 -أطال الله أعمارهم-الى مواليد 1988 ، نردد هذا بعثي وذاك بعثي واطردوا البعثين من مواقع المسؤولية واحذروا تسلل البعثيين الى صفوف المسؤولين واصحاب القرار ، حتى بات يتهمنا البعض تارةً  بأن لدينا (فوبيا) اسمها البعث وتارةً ان لدينا تهماً جاهزة نلصقها بأي خصم سياسي وتصفنا فئة ثالثة بأننا نردد  اسطوانة مشروخة اسمها البعث وهي اسطوانة  الفاشلين ، ويقولون إن البعثيين  مابين متوفى في القبور ، أو هارب ، أو عجوز لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا .

البعث ياسادة ليس حزباً سياسياً معيناً انتهى حكمه في 2003 وشاخ أعضاؤه ومات منهم من مات وعجز منهم من عجز ، البعث الذي نحذر منه فكر وسلوك اجرامي مشين ينتقل من الآباء الى الابناء والأحفاد ، البعث ياسادة متبنيات فكرية ، وثقافة خاصة أُسِّس لها لجيلين من ابناء الشعب العراقي طيلة أربعة عقود من الزمن ، وانفقت الدولة العراقية من مواردها مليارات الدولارات لزرع هذا الفكر وجعله موروث سياسي واجتماعي . البعث ياسادة منهج في التفكير  لتشخيص العدو والصديق ، منهج يزيف التاريخ والوقائع ويخرب الوعي والبصيرة  لكي نرى الأمور مقلوبة . ذات يوم وحين كانت الثورة الاسلامية في ايران فتية وبالتحديد عام 1980 التف ابو الحسن بني صدر ومعه أعضاء منظمة  ( مجاهدي خلق) على الثورة وصاروا ينددون بتأسيس الحرس الثوري ، وتوجهات السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية ، وكيفية التعامل مع ارث الشاه ،  فالتفت قادة الثورة الاسلامية الى ذلك وحين نُحي ابو الحسن بني صدر عن الرئاسة قال السيد الخامنئي  في حينها اننا لم نُزح بني صدر شخصياً عن موقع المسؤولية بل ازحنا طريقة تفكير معادية للثورة وللثوار ، وبالفعل فقد كان  وجود الراحل  بني صدر ومن معه تهديد حقيقي لحرف مسار الثورة عن مساره المرسوم . 

اليوم حين تنقلب المعادلة وتجد عراقياً يساوي بين دولة جارة شن عليها البعث حرباً ضروساً لمدة ثمانية اعوام ورسخ في نفوس جيل كامل قضية العرب والعجم والفرس (المجوس) وامجاد القادسية الاولى والاسلام العربي ومادة الاسلام هم العرب ، والعرب افضل من العجم والعجم لا يحبون العرب ، والعراق عربي النشأة  والجذور وحمورابي ونبوخذ نصر واشور بانيبال  كلهم عرب ( اقحاح) ، ودولة أخرى ساهمت ومولت وحرضت على هذه الحرب ، حين تجد من يفكر بهذه الطريقة فهو تفكير بعثي لا محالة ، اياً كان الشخص الذي يحمله ، حين تجد من يغفر  جرائم دولة اعترفت ان ابناءها فجروا انفسهم في العراق وقتلوا عشرات الالوف من العراقيين طيلة سبعة عشر عاماً وتعترف ان مذهبها الديني مذهب يحث على العنف وتصدير  الارهاب ، ومع كل هذا يركن  اليها ولا يأخذ حذره منها بحجة انها عمق عربي فذلك مالم يفعله البعث نفسه . حين ترى ذلك فاعلم أن بوصلة التفكير قد انحرفت عن مسارها . نعم أن متطلبات السياسة ومعرفة القدرات الذاتية لأي بلد تستدعي تماماً المهادنة لكنها  لاتستدعي  المداهنة ، تستدعي قبول الصلح مع الأعداء ولكن على حذر ، لان علياً علي السلام يقول : "  وَلاَ تَدْفَعَنَّ صُلْحاً دَعَاكَ إِلَيْهِ عَدُوُّكَ وَلِلّهِ فِيهِ رِضًى، فَإِنَّ فِي الصُّلْحِ دَعَةً لِجُنُودِكَ، وَرَاحَةً مِنْ هُمُومِكَ، وَأَمْناً لِبِلاَدِكَ، وَلَكِنِ الْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ عَدُوِّكَ بَعْدَ صُلْحِهِ، فَإِنَّ الْعَدُوَّ رُبَّمَا قَارَبَ لِيَتَغَفَّلَ فَخُذْ بِالْحَزْمِ، وَاتَّهِمْ فِي ذلِكَ حُسْنَ الظَّنِّ." فالفرق واضح بين ان نبرر لدولة جرائم اعترفت بها وبين ان نقبل صلحاً بادرت به . هنا تكمن طريقة البعث في التفكير فالبعث يسوق منهجاً في التفكير وهو أن كل  ما تلقينا من فواجع وقتل وتدمير هو ذنبنا نحن لاننا رضينا باسقاط النظام الفاشي ولاننا اقمنا علاقات حسن جوار مع ايران ولأننا ذكّرنا بجرائم صدام وزبانيته وكل ما حصل هو ثمن طبيعي وعلينا ان نعتذر نحن لا أن يعتذر الذباحون ومن مولهم وجهزهم واعانهم . طريقة التفكير هذه اليوم موجودة وهي البعث بعينه فاعتبروا يا اولي الابصار . وشيئاً فشيئًا سيتحول ضحايا البعث الى جلادين وهم الذين ساقوا العراق الى الويلات وكبدوه كل هذه الخسائر ، اما تسمع بعض الشعراء حين ينعون شهداء  المفخخات والعبوات والشهداء الذين سقطوا في مواجهة الارهاب فلا يلومون داعش ولا الدول التي وقفت الى جانبها بقدر ما يلومون النظام الجديد ؟ انظروا كيف انقلبت الموازين وطريقة التفكير فسقوط النظام البعثي هو السبب في كل ما حصل لنا من ويلات ، وعليه كل من قارع النظام ورضي باسقاطه وتسنم مواقع القرار في النظام الجديد هو المسؤول عن كل هذه المذابح  . اما الذباحون واعوانهم فهم ابرياء . بل تجرأوا اكثر من ذلك فانكروا المقابر الجماعية التي ارتكبها البعثيون وقالوا اولئك جنود عراقيون قتلتهم ايران بعد غزو الكويت !!!! اما تراهم يطالبون علناً باغلاق مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين ويقولون هذه عالة على الدولة وهي من أفقرت العراقيين وأفرغت الخزينة ليس الغرض التخفيف عن الخزينة ، ففرق سعر بيع النفط للاردن عن السوق العالمي كاف لتمويل خمس مؤسسات انتقالية ،  ولكن الغرض ان لا تبقى شواهد على جرم البعث واعوانه ، انهم يريدون ان نفكر بمنهج البعث ، وهو أننا أخطأنا حين قارعنا النظام الديكتاتوري ، اخطأنا حين عارضناه ودفعنا خيرة شبابنا لاسقاطه ، فلا غرابة إذن ان يعفو عنا وزير سعودي ويقول "عفا الله عما سلف" نعم هو من يعفو وهو وهو من يبدأ صفحة جديدة ويتناسى كل ما أصابه منا وليس العكس !!! هذا هو سلوك البعث وهكذا بفكر ومن يرتضي هذه الطريقة في التفكير فهو بعثي انّى كان وممن كان ، مواطناً أم مسؤولاً  ، وقائداً أم مقوداً  .

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصحة (١٢) امراض السرطان ...
يوم الله 11 / 2 / 1979
الخُميني يشرق من جديد..
تساؤلات مشروعة وعتب على وطن.
كفى نهبآ وهمبلة وطغيانآ
افهمونا ياسادة..البعث فكر وسلوك..!
المرأة في فلك الثورة الخمينية..
الأشياء تقاس بموازينها لكيلا يبخس حقها 
إضاءة في كيفية مواجهة الهجوم المركب للعدو
(68)   تعليقات على ماينشر في صفحات الفيسبوك
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
شرار : مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD : هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي : فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع :
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل : الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع :
فجيعتك..
مرتضى الحجامي : ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع :
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن : تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع :
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك