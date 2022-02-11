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الأشياء تقاس بموازينها لكيلا يبخس حقها 

50 2022-02-11

  حسن المياح ||   الإعمار والتطوير لا يعني أنه تبليط شوارع فرعية وقرنصة أرصفة ضيقة مهملة ، أو يقتصر عليهما تطورآ حضاريآ ومدنية عيش عزيز كريم ...... وإذا كان التركيز عليهما ، والتأكيد ، والآكثار منهما .... فإعلم أن في نفس المسؤول والمقاول حاجة هو مصر على قضاءها وتنفيذها ، لآنتظار مردودها وثمارها ........ والحاجة يعرفها الراسخ في العلم والدراية ، والمحترف والممارس ، والكثير من خلق الله تعالى الواعين المميزين . فلا إعلان ولا يافطة ، ولا بصمة صوتية ولا فيديو ، ولا ذباب متطاير منتشر ولا زعنفة زاحف .... هي مقاييس الأمور في البناء والإعمار ، ولا هي معايير الدلالة على التطور ، وليست هي موازين التنمية والمدنية والتطور والتقدم العمراني من أجل عيش إنسان كريم في بحبوحة سرح ومرح وحبور . النفاق آفة الإستقامة ولذلك يكثر الذباب الموبوء المتطاير المتكاثر المنتشر .... والرشوة والبرطيل والكومشن والدفع الآني المستعجل كلها أساس الإنحراف والتزوير ، والفساد والتدمير  .
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